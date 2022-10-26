https://uz.sputniknews.ru/20221026/voennaya-spetsoperatsiya-rf-obstanovka-na-zaporojskom-napravlenii--29475726.html

Военная спецоперация РФ: обстановка на Запорожском направлении

Военная спецоперация РФ: обстановка на Запорожском направлении

Киевский режим продолжает подготовку к безрассудному контрнаступлению на Запорожском направлении, включая город Энергодар и территорию атомной электростанции.

2022-10-26T14:43+0500

2022-10-26T14:43+0500

2022-10-26T14:43+0500

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И хотя ВС РФ способны обеспечить охрану и оборону ЗАЭС, в регионе все же сохраняются условия для масштабных военных провокаций и эскалации боевых действий.Главным трофеем на Запорожском направлении киевскому режиму видится крупнейшая в Европе Запорожская АЭС. Поэтому спецподразделения ВСУ под руководством натовских инструкторов организовали несколько безуспешных десантов на левый берег Днепра и откатились с большими потерями.Силовой вариант захвата практически исключен. Однако британские специалисты на правом берегу Каховского водохранилища продолжают готовить новые боевые группы украинского спецназа для десантирования в районе города Энергодара.Подразделения ВСУ продолжают наносить ракетные удары по шлюзам Каховской гидроэлектростанции с целью затопления территорий ниже по течению Днепра. Вероятное разрушение дамбы ГЭС вызовет обмеление водохранилища и создаст риски для системы охлаждения энергоблоков Запорожской АЭС.Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов 25 октября заявил, что в подконтрольной киевскому режиму части региона крупные предприятия, школы и больницы переоборудованы в опорные пункты ВСУ. Ранее стало известно о значительной концентрации украинских сил на правом берегу Днепра и подготовке контрнаступления.Противоречия в этом нет. Командование ВСУ трезво оценивает свой наступательный потенциал на Запорожском направлении, видит слабость тыла. Запад в любое время может сократить или прекратить военную помощь, и тогда киевский режим сразу посыплется. А "захисникам" в укрепленных подвалах "Запорожстали" и "Запорожкокса" (общая территория предприятий 7 х 2 км) будет удобнее прятаться и торговаться об условиях сдачи (как это было весной в Мариуполе).Российские подразделения в Запорожской области сегодня "отработали" по позициям ВСУ неподалеку от линии соприкосновения в Щербаках и Степовом, а также нанесли артиллерийские удары по огневым точкам противника в Никополе и Марганце, которые расположены на противоположном от Энергодара и АЭС берегу водохранилища.Ранее город Запорожье пострадал от украинских зенитных ракет С-300, которые по срокам хранения уже не годятся для противостояния с российскими беспилотниками "Герань" – летят куда попало, и падают неподалеку от места пуска.Многие горожане давно уехали на подконтрольную России территорию или в западные регионы Украины, осталось 50% населения – около 350 тысяч человек. В город массово прибывают наемники из 30 стран и военнослужащие ВСУ, которым приказано решить нерешаемые задачи.Запорожская область по итогам референдума вошла в состав России, освобождено около 75% региона и город Запорожье находится под контролем ВСУ временно.Террористическая тактикаВ ожидании контрнаступления ВСУ на территориях Запорожской и Херсонской областей активизировались украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) и агентура.В городе Мелитополе (временная столица Запорожской области РФ) террористы киевского режима 25 октября подорвали припаркованный у здания региональной телекомпании автомобиль – пятеро человек ранены.На минувшей неделе в регионе обнаружены средствами воздушной разведки и нейтрализованы артиллерийскими ударами десять ДРГ противника.Ранее подразделения ВСУ обстреляли колонну автомобилей с мирными жителями Запорожской области, которые двигались вглубь России.Шансы на успех контрнаступления ВСУ объективно близки к нулю, и подготовка киевским режимом под руководством США и НАТО масштабной провокации с "грязной бомбой" – акт отчаяния. По данным Минобороны РФ, подрыв такого устройства "можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран".Цель – новый виток эскалации на украинском ТВД, более активное (прямое) участие в вооруженном конфликте стран Североатлантического альянса.Издание Newsweek сообщает: "Элементы этой грязной бомбы были доставлены в Черновцы англоязычными специалистами". И обращает внимание на внеплановый (внезапный) визит британского министра обороны Бена Уоллеса в США 18 октября для переговоров с американским коллегой Ллойдом Остином о поддержке Украины.Обсуждали что-то экстраординарное, что нельзя доверить даже защищенной телефонной линии.Вскоре после этого российский министр обороны Сергей Шойгу по телефону предупредил коллег в США, Британии, Франции, Турции, что с ними будет после подрыва "грязной бомбы".По информации Newsweek, телефонный блиц Шойгу "намекнул на худшее". Начальник ГШ ВС РФ Валерий Герасимов вчера конкретизировал). И, судя по дружному отрицанию на Западе очевидных фактов, российская озабоченность воспринята "партнерами" очень серьезно.Сегодня Россия запросила заседание Совбеза ООН по подготовке Украиной "грязной" ядерной провокации. Москва оценила поддержку преступного киевского проекта "грязной бомбы" западными странами как ядерный терроризм со всеми вытекающими последствиями для участников.Между тем, российский ОПК кратно увеличил выпуск боевой техники и вооружений по всем направлениям. В Минобороны РФ прокомментировали заявления киевского режима о якобы заканчивающихся у российской армии боеприпасах: снарядов и ракет хватит на "три раза завоевать Европу".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: Гиперзвуковое отставание США от России и Китая: хроническая форма

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