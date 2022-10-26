https://uz.sputniknews.ru/20221026/voennye-uzbekistana-otrabotali-deystviya-pri-atake-terroristov---foto-29479864.html
Военные Узбекистана отработали действия при атаке террористов - фото
Военные Узбекистана отработали действия при атаке террористов - фото
Тактико-специальные учения по оборонительному бою прошли в Каракалпакстане.
2022-10-26T16:44+0500
2022-10-26T16:44+0500
2022-10-26T16:44+0500
общество
военные учения
пограничники
борьба с терроризмом
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ТАШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. За время боевого дежурства подразделения пограничных войск Узбекистана отразили атаку террористов. Таким был сценарий тактико-специальных учений, завершившихся в Каракалпакстане, сообщает информационное агентство УзА.Военнослужащие Узбекистана также отработали освобождение заложников в поезде и в многоэтажном жилом доме.Военные учения на боевом рубеже организовали Министерство обороны, Служба государственной безопасности, Управление Национальной гвардии Республики Каракалпакстан, управления МВД, МЧС и Минздрава Республики Каракалпакстан.За учениями наблюдали председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, руководство Минобороны, представители военных округов.Читайте также: Узбекистанцы участвовали в учениях команд быстрого реагирования на ЧС
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военные учения каракалпакстан атака террористов освобождение заложников
военные учения каракалпакстан атака террористов освобождение заложников
Военные Узбекистана отработали действия при атаке террористов - фото
Тактико-специальные учения по оборонительному бою прошли в Каракалпакстане.
ТАШКЕНТ, 26 окт – Sputnik.
За время боевого дежурства подразделения пограничных войск Узбекистана отразили атаку террористов. Таким был сценарий тактико-специальных учений, завершившихся в Каракалпакстане, сообщает информационное агентство УзА
.
Военнослужащие Узбекистана также отработали освобождение заложников в поезде и в многоэтажном жилом доме.
Военные учения на боевом рубеже организовали Министерство обороны, Служба государственной безопасности, Управление Национальной гвардии Республики Каракалпакстан, управления МВД, МЧС и Минздрава Республики Каракалпакстан.
За учениями наблюдали председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, руководство Минобороны, представители военных округов.