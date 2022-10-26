https://uz.sputniknews.ru/20221026/vsu-izdevayutsya-nad-voennoplennymi-v-dnepropetrovske--video-29478395.html
ВСУ издеваются над военнопленными в Днепропетровске – видео
ВСУ издеваются над военнопленными в Днепропетровске – видео
Об этом рассказал вернувшийся из украинского плена военнослужащий из ДНР.
2022-10-26T17:25+0500
2022-10-26T17:25+0500
2022-10-26T17:25+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
пленные
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ТАШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. Украинские военные издеваются над пленными в лагере "Запад-1" в Днепропетровске. Об этом агентству РИА Новости рассказал вернувшийся из украинского плена военнослужащий из ДНР Владислав Егильницкий.Руководство лагеря запрещало жаловаться на условия содержания в ООН и Красный Крест. Так, за жалобу одного человека на переработки украинские силовики заставили весь отряд приседать 500 раз.Военнопленные занимались работами на промзоне, собирали ящики для яблок, сбивали поддоны, кололи щепку, а также собирали подарочные пакеты. Рабочий день должен был длиться восемь часов, но затем администрация заставляла убирать территорию лагеря, в том числе руками полоть траву под дождем. Он добавил, что пленных наказывали возле одной из стен, которая не просматривается камерами.Колония "Запад-1", где держали Егильницкого, — это первый лагерь исключительно для военнопленных. В других регионах Украины российских военных держат в обычных СИЗО и тюрьмах.Читайте также: "Настроиться на созидательную работу" — Путин выступил на координационном совете по СВО
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специальная военная операция россии в донбассе военнопленные вооруженные силы украины всу днепропетровск лагерь запад-1
специальная военная операция россии в донбассе военнопленные вооруженные силы украины всу днепропетровск лагерь запад-1
ВСУ издеваются над военнопленными в Днепропетровске – видео
Об этом рассказал вернувшийся из украинского плена военнослужащий из ДНР.
ТАШКЕНТ, 26 окт – Sputnik.
Украинские военные издеваются над пленными в лагере "Запад-1" в Днепропетровске. Об этом агентству РИА Новости
рассказал вернувшийся из украинского плена военнослужащий из ДНР Владислав Егильницкий.
"Очень жестко издевались. <…> Когда воздушные тревоги, людей заставляют стоять на коленях всю воздушную тревогу, или, например, часа четыре петь гимн. Там именно издевались, унижали", — сказал он.
Руководство лагеря запрещало жаловаться на условия содержания в ООН и Красный Крест. Так, за жалобу одного человека на переработки украинские силовики заставили весь отряд приседать 500 раз.
Военнопленные занимались работами на промзоне, собирали ящики для яблок, сбивали поддоны, кололи щепку, а также собирали подарочные пакеты. Рабочий день должен был длиться восемь часов, но затем администрация заставляла убирать территорию лагеря, в том числе руками полоть траву под дождем. Он добавил, что пленных наказывали возле одной из стен, которая не просматривается камерами.
Колония "Запад-1", где держали Егильницкого, — это первый лагерь исключительно для военнопленных. В других регионах Украины российских военных держат в обычных СИЗО и тюрьмах.