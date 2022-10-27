Десять правил безопасности в осенне-зимний период озвучили в МЧС
07:00 27.10.2022 (обновлено: 07:59 27.10.2022)
© Фавқулодда вазиятлар вазирлиги МЧС
© Фавқулодда вазиятлар вазирлиги
Основной причиной отравления угарным газом является использование самодельных или несертифицированных отопительных приборов и неправильная установка дымоходов, сообщили спасатели.
ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. В холодный период резко увеличивается количество отравлений угарным газом и пожаров. Начальник Главного пожарного управления МЧС Улмас Музаффаров на брифинге в АИМК озвучил правила безопасности в осенне-зимний период.
Анализ показал, что наиболее распространенными причинами отравления угарным газом является несоблюдение людьми мер безопасности при использовании природного газа или угля, а также использование самодельных или несертифицированных отопительных приборов, размещение печей в спальных комнатах и неправильная установка дымоходов.
Десять простых правил безопасности от МЧС:
1.Не использовать самодельные газовые и электрические отопительные приборы, или обогреватели без сертификата соответствия, и не оставлять их без присмотра.
2.Не использовать кухонные газовые плиты для обогрева помещений, сушки белья.
3.Не подключать к одной электрической сети несколько электроприборов большой мощности.
4.Установку кондиционеров в квартирах должны проводить специалисты с учетом технических требований производителя.
5.При этом необходимо правильно подобрать электропроводку и автоматические выключатели с учетом мощности кондиционера.
6.Во избежание перегрузки и перегрева электрических проводов кондиционер нужно подключать непосредственно от общего электрощита отдельным кабелем, а не через удлинитель.
7.Электрические провода кондиционера необходимо соединить между собой сваркой, обжимкой или специальными хомутами и прочно закрепить на защитных устройствах. Подключать кондиционер нужно только к специально спроектированной, спаянной и отрегулированной розетке.
8.Время от времени открывать окна и проветривать помещение.
9.Периодически, особенно рано утром, проверять, не погасло ли пламя в топке газовых котлов системы отопления.
10.При появлении в помещении запаха природного газа, не включая свет, немедленно проветрить помещение и позвонить по номеру телефона "104" в аварийную службу газового управления.
На сегодняшний день специальные рабочие группы комплексно обследовали и привели в соответствие требованиям 71% многоквартирных домов, 41% частных домов и 33% дачных дворов, а также более 25 тысяч чердаков и 22 тысячи подвалов в республике.
Кроме того, проверку прошли 84% учреждений Министерства дошкольного образования, 74% объектов Министерства народного образования, 10% высших учебных заведений и 86% медицинских учреждений, выявленные недостатки устраняются.
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