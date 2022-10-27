https://uz.sputniknews.ru/20221027/10-pravil-bezopasnosti-v-osenne-zimniy-period-ozvuchili-v-mchs--29496214.html

Десять правил безопасности в осенне-зимний период озвучили в МЧС

Десять правил безопасности в осенне-зимний период озвучили в МЧС

Основной причиной отравления угарным газом является использование самодельных или несертифицированных отопительных приборов и неправильная установка дымоходов, сообщили спасатели.

2022-10-27T07:00+0500

2022-10-27T07:00+0500

2022-10-27T07:59+0500

общество

мчс

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ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. В холодный период резко увеличивается количество отравлений угарным газом и пожаров. Начальник Главного пожарного управления МЧС Улмас Музаффаров на брифинге в АИМК озвучил правила безопасности в осенне-зимний период.Анализ показал, что наиболее распространенными причинами отравления угарным газом является несоблюдение людьми мер безопасности при использовании природного газа или угля, а также использование самодельных или несертифицированных отопительных приборов, размещение печей в спальных комнатах и неправильная установка дымоходов.Десять простых правил безопасности от МЧС:На сегодняшний день специальные рабочие группы комплексно обследовали и привели в соответствие требованиям 71% многоквартирных домов, 41% частных домов и 33% дачных дворов, а также более 25 тысяч чердаков и 22 тысячи подвалов в республике.Кроме того, проверку прошли 84% учреждений Министерства дошкольного образования, 74% объектов Министерства народного образования, 10% высших учебных заведений и 86% медицинских учреждений, выявленные недостатки устраняются.Читайте также: Спасатели Узбекистана заняли третье место на чемпионате мира среди пожарных

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