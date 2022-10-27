https://uz.sputniknews.ru/20221027/diskoteka-1960-x-zenitnyy-kompleks-hawk-dlya-vsu-29496544.html

"Дискотека" 1960-х: зенитный комплекс HAWK для ВСУ

"Дискотека" 1960-х: зенитный комплекс HAWK для ВСУ

В ходе СВО на украинском ТВД российская армия на земле и в воздухе доминирует безусловно.

2022-10-27T08:58+0500

2022-10-27T08:58+0500

2022-10-27T08:58+0500

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Поставки западного оружия киевскому режиму постепенно иссякают и становятся в большей степени ритуальными, не влияющими на ход боевых действий. Антикварный ЗРК HAWK американского производства дальностью до 40 км – яркий пример имитации строительства новой украинской ПВО.Агентство Reuters 25 октября "эксклюзивно" сообщило: США рассматривают поставки ЗРК HAWK на Украину, чтобы "помочь ей защититься от атак российских беспилотников и крылатых ракет".Информация не первой свежести. Еще 12 октября председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли упомянул среди прочих ЗРК средней дальности HAWK, который, по его словам, специально запросило правительство Украины.Днем позже генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о поставках Киеву четырех комплексов HAWK из Испании.Количество ЗРК в американской поставке пока неизвестно, однако важнее качество, способность архаичного комплекса обнаруживать и перехватывать современные крылатые ракеты России.Под высокоточными воздушными ударами ВС России, которые даже на Западе признают "компетентными и эффективными", тыловая инфраструктура ВСУ и НАТО на Украине стремится к нулю. На фоне антироссийских санкций (энергетического кризиса) экономика ЕС медленно коллапсирует и военная помощь Запада киевскому режиму закономерно иссякает.В ходе визита на Украину 25 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в черниговском подвале пообещал коллеге Владимиру Зеленскому две реактивные системы залпового огня MARS и четыре самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 – не слишком много для 1000-километровой линии фронта.Развернувшаяся на Западе дискуссия о возможности прямого военного вмешательства США и НАТО в конфликт на украинском ТВД свидетельствуют, прежде всего, о "бедственном положении" ВСУ.Однако, не все американцы забыли, что после высадки в Нормандии летом 1944 года армия США несла потери до 100 тыс. человек в месяц – до мая 1945-го. Тактическое и стратегическое ядерное оружие РФ гарантирует любому противнику боевые потери на порядок больше. Практические пуски межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" и "Синева" в ходе тренировки российских Стратегических сил сдерживания сегодня напомнили Западу: не стоит испытывать судьбу.Украина не "вытанцовывается"Письмо конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с Россией появилось в публичном поле и исчезло неслучайно – весы истории колеблются.Издание The American Conservative отмечает: "В эскалации доминирует Москва, а не Вашингтон". Без иностранных боевиков и польских солдат в украинской форме Украине мало что осталось для противостояния российскому зимнему наступлению.Серия украинских контратак за последние два – три месяца стоила ВСУ десятков тысяч подготовленных военнослужащих, которых нельзя быстро заменить.Прогноз американского издания: "Российская кувалда, которая должна обрушиться на режим Зеленского в ноябре или декабре… ​​сокрушит все, что осталось от украинских сил".На этом суровом фоне Пентагон намерен картинно бросить "утопающему" киевскому режиму старую "соломину" – MIM-23 HAWK (военно-политический цинизм).Зенитный ракетный комплекс HAWK (Homing All-the-Way-Killer) принят на вооружение Армии США в 1960 году и снят с вооружения 20 лет назад после трех модернизаций.Пентагон с 1982 года постепенно перешел на ЗРК Patriot, который по боевым характеристикам значительно уступал советскому ровеснику – ЗРК С-300.Комплекс HAWK изначально разрабатывали для уничтожения самолетов, позднее - модернизировали для перехвата ракет. Максимальная дальность поражения цели по дальности – 40 км и по высоте – 18 км. Вес боеголовки – 75 кг – ничего хорошего Киеву не обещает, расчеты ВСУ часто промахиваются. Декларативная дальность обнаружения – до 80 км (или до 110 км на большой высоте).Базовый вариант ЗРК мог атаковать только одну воздушную цель. В боевой обстановке это впервые сделали израильские расчеты, когда по ошибке сбили собственный истребитель Dassault MD450 Ouragan. Вероятность поражения цели одной ракетой заявлялась на уровне 50%, однако в ходе Войны Судного дня (1973 год) израильские ЗРК HAWK поразили 12 самолетов противника с расходом 75 ракет.Эффективность комплекса в борьбе с беспилотниками и современными крылатыми ракетами ничем не доказана.Американский ветеран представляет собой внушительный "караван": транспортно-заряжающую машину, несколько тягачей и буксируемых прицепов с РЛС и ракетами MIM-23. В одной батарее – 6 пусковых установок по три ЗУР, всего 18 ракет (в 12 транспортных контейнерах – еще 36 ракет).Лучшие для HAWK времена, когда этот комплекс поставлялся в десятки стран Европы, Азии и Африки, давно прошли. Специалисты отмечают, что ЗРК HAWK неустойчив к помехам современных систем РЭБ.Представитель американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) 25 октября откровенно заметил, что комплексы HAWK являются по сути "музейными экспонатами", но в борьбе с самолетами и вертолетами полезен "сдерживающий эффект" присутствия комплексов ПВО.Вашингтон, вроде бы, готов поставить Киеву более современные и дорогие средства ПВО типа ЗРК Patriot, однако лишних нет. Объективное отсутствие интегрированной системы ПВО-ПРО в европейских странах НАТО и на территории США не позволяет "проецировать силу" в украинском воздушном пространстве.США передали ВСУ первые два комплекса NASAMS дальностью до 25 км, и это еще одна попытка имитации ПВО. Производство требует времени, поэтому ВСУ может рассчитывать лишь на единичные экземпляры норвежских NASAMS, немецких IRIS-T (их мы рассматривали ранее) и какое-то количество ранее списанных американских HAWK со складов длительного хранения.Такие поставки подчеркивают обреченность киевского режима.Выступая в Хорватии 25 октября, спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси подтвердила обещание США финансировать военные и гуманитарные нужды Украины "до победы". Очевидно, Пелоси имела ввиду безальтернативную победу России.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: Военная спецоперация РФ: обстановка на Запорожском направлении

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сша украина зенитно-ракетный комплекс hawk поставки оружия