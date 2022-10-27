https://uz.sputniknews.ru/20221027/dvijenie-navstrechu-drug-drugu-kosachev-rasskazal-o-rossiysko-uzbekskix-otnosheniyax-29510308.html

"Движение навстречу друг другу": Косачев рассказал о российско-узбекских отношениях

"Движение навстречу друг другу": Косачев рассказал о российско-узбекских отношениях

В эксклюзивном интервью Sputnik заместитель председателя Совета Федерации рассуждает о работе Межпарламентской ассамблеи СНГ, зарубежных партнерах, двусторонних отношениях между Россией и Узбекистаном и других важных вопросах.

2022-10-27T14:38+0500

2022-10-27T14:38+0500

2022-10-27T14:45+0500

политика

константин косачев

интервью

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ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. В Самарканде проходит заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ). Одним из представителей России на форуме стал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. В эксклюзивном интервью Sputnik он рассказал о повестке дня заседания, работе МПА и планах на будущее.О Межпарламентской ассамблееМежпарламентская ассамблея СНГ – это уникальная структура, это то место, где представители национальных парламентов могут встречаться и откровенно говорить друг с другом на самые острые вопросы, которые порой страны не объединяют, а разъединяют.Мы знаем, что на пространстве СНГ есть достаточно большое количество двусторонних конфликтов, которые не позволяют парламентам взаимодействовать друг с другом на двухсторонней основе. И только здесь, на площадке МПА СНГ такое двухстороннее взаимодействие возможно. Оно никоим образом не ущемляет суверенитета, не наносит ущерба позициям принципиальных сторон, которые находятся в состоянии разногласия.Что обсуждали сегодняСоставляющей работой нашей комиссии я бы особо выделил вопрос о необходимости сохранения исторической памяти, о недопустимости фальсификации истории, объединении усилий наших стран в попытках реабилитировать нацизм в современном мире. Известно, что решением совета глав государств СНГ 2025 год объявлен годом исторической памяти и противодействия попыткам возродить нацизм. Это общая государственная программа и разумеется она будет требовать законодательного сопровождения.О планахМы довольно тщательно разговариваем о том, какие на будущее могли бы быть партнёры в нашем взаимодействии, что называется "с дальним зарубежьем" у межпарламентской Ассамблеи СНГ. Мы пока не пришли к общему выводу, но все за то, чтобы круг наших партнёров максимально расширялся. Я не считаю, что какие-то двухсторонние разногласия должны мешать нашей совместной согласованной работе. Мы сделали сегодня очень серьёзный шаг вперёд по вопросу приглашения к деятельности МПА СНГ наблюдателей. Будем продолжать обсуждать этот вопрос через полгода, на следующей сессии.О российско-узбекских отношенияхОтношения между Россией и Узбекистаном сейчас развиваются с максимально возможной скоростью. Мы наверстываем некоторое отставание, которое исторически складывалось в этих отношениях на протяжении нескольких десятилетий. У нас взаимное движение на встречу друг другу. Меня это искренне радует, потому далеко не со всеми странами СНГ у России такая динамика.Мы активно взаимодействуем с нашими узбекистанскими коллегами в рамках других межпарламентских структур. Например, Межпарламентский союз. Напомню, что Узбекистан возобновил свою деятельность в союзе на 137 Ассамблее, которая проходила в Санкт-Петербурге. Это было тоже некой поддержкой уже нас, России, как страны организатора Ассамблеи, где Узбекистан принял решение войти в эту организацию.Очень важным направлением наших отношений является сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание, работа с молодежью. Мы нашли в качестве одного из таких проектов "Поезд памяти". В течение почти 2 недель молодежь стран-участников данного проекта путешествуют по 15 городам, чья история связана с событиями Великой Отечественной войны.В 2024 году мы пригласим наших друзей из Узбекистана к участию в этом проекте. Это абсолютное равноправное участие, и, я уверен, что здесь этот проект вызовет большой интерес, и что наши коллеги в парламенте Узбекистана самым активным образом его поддержат.Читайте также: "Поезд памяти" может стать проектом всего СНГ

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Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Рамиз Бахтияров

заместитель председателя совета федерации константин косачев межпарламентская ассамблея снг партнерство "поезд памяти" узбекско-российские отношения