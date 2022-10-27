https://uz.sputniknews.ru/20221027/grajdane-uzbekistana-v-rossii-ne-podlejat-mobilizatsii-napomnilo-posolstvo-v-moskve-29519151.html

Граждане Узбекистана в России не подлежат мобилизации, напомнило посольство в Москве

Граждане Узбекистана в России не подлежат мобилизации, напомнило посольство в Москве

Диппредставительство республики в РФ дало пояснение относительно мобилизационных повесток трудовым мигрантам.

2022-10-27T18:48+0500

2022-10-27T18:48+0500

2022-10-27T18:48+0500

общество

россия

узбекистан

посольство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/624/42/6244225_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b2c3260ee80dc0675af4878e281c6b3c.jpg

ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Граждан Узбекистана в России не мобилизуют, прислать мобилизационные повестки трудовым мигрантам только в случае технического сбоя. Такое заявление распространило Посольство Узбекистана в России.В социальных сетях распространилась информация о том, что несколько граждан Узбекистана, работающие на мусороперерабатывающем предприятии "Экосити" в Орловской области России, получили повестки о мобилизации.Дипломаты связались с руководителем предприятия "Экосити" Юрием Парахиным, его заместителем и самими узбекистанцами.Сотрудники Агентства по внешней трудовой миграции в Москве выехали в Орловскую область, чтобы встретиться с узбекистанцами.Как уточнили в посольстве, случается, что граждане Узбекистана получают повестки из-за технических ошибок. Во всех подобных случаях после проверки документов повестки отзывают.Поэтому в случае получения повестки граждане Узбекистана могут обратиться в генеральные консульства Узбекистана или в консульский отдел посольства в Москве.Читайте также: Посольство России опровергло слухи об обязательном призыве иностранцев на военную службу

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

посольство узбекистана в россии граждане мобилизация повестки