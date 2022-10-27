https://uz.sputniknews.ru/20221027/grajdane-uzbekistana-v-rossii-ne-podlejat-mobilizatsii-napomnilo-posolstvo-v-moskve-29519151.html
Граждане Узбекистана в России не подлежат мобилизации, напомнило посольство в Москве
Граждане Узбекистана в России не подлежат мобилизации, напомнило посольство в Москве
Диппредставительство республики в РФ дало пояснение относительно мобилизационных повесток трудовым мигрантам.
2022-10-27T18:48+0500
2022-10-27T18:48+0500
2022-10-27T18:48+0500
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ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Граждан Узбекистана в России не мобилизуют, прислать мобилизационные повестки трудовым мигрантам только в случае технического сбоя. Такое заявление распространило Посольство Узбекистана в России.В социальных сетях распространилась информация о том, что несколько граждан Узбекистана, работающие на мусороперерабатывающем предприятии "Экосити" в Орловской области России, получили повестки о мобилизации.Дипломаты связались с руководителем предприятия "Экосити" Юрием Парахиным, его заместителем и самими узбекистанцами.Сотрудники Агентства по внешней трудовой миграции в Москве выехали в Орловскую область, чтобы встретиться с узбекистанцами.Как уточнили в посольстве, случается, что граждане Узбекистана получают повестки из-за технических ошибок. Во всех подобных случаях после проверки документов повестки отзывают.Поэтому в случае получения повестки граждане Узбекистана могут обратиться в генеральные консульства Узбекистана или в консульский отдел посольства в Москве.Читайте также: Посольство России опровергло слухи об обязательном призыве иностранцев на военную службу
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посольство узбекистана в россии граждане мобилизация повестки
посольство узбекистана в россии граждане мобилизация повестки
Граждане Узбекистана в России не подлежат мобилизации, напомнило посольство в Москве
Диппредставительство республики в РФ дало пояснение относительно мобилизационных повесток трудовым мигрантам.
ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik
. Граждан Узбекистана в России не мобилизуют, прислать мобилизационные повестки трудовым мигрантам только в случае технического сбоя. Такое заявление
распространило Посольство Узбекистана в России.
В социальных сетях распространилась информация о том, что несколько граждан Узбекистана, работающие на мусороперерабатывающем предприятии "Экосити" в Орловской области России, получили повестки о мобилизации.
Дипломаты связались с руководителем предприятия "Экосити" Юрием Парахиным, его заместителем и самими узбекистанцами.
"Установлено, что мобилизационные повестки 26 гражданам Узбекистана были направлены по технической ошибке, а после проверок документов в военном комиссариате повестки были отозваны и вопрос урегулирован", - сообщили в посольстве.
Сотрудники Агентства по внешней трудовой миграции в Москве выехали в Орловскую область, чтобы встретиться с узбекистанцами.
Как уточнили в посольстве, случается, что граждане Узбекистана получают повестки из-за технических ошибок. Во всех подобных случаях после проверки документов повестки отзывают.
Поэтому в случае получения повестки граждане Узбекистана могут обратиться в генеральные консульства Узбекистана или в консульский отдел посольства в Москве.