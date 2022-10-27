https://uz.sputniknews.ru/20221027/innotex-budet-razrabatyvat-proekty-s-rezidentom-it-park-uzbekistan-29507282.html
"Иннотех" будет разрабатывать проекты с резидентом IT Park Uzbekistan
"Иннотех" будет разрабатывать проекты с резидентом IT Park Uzbekistan
Узбекистанские и российские IT-разработчики договорились о сотрудничестве в сфере технологий, инноваций и коммерческой деятельности.
2022-10-27T13:57+0500
2022-10-27T13:57+0500
2022-10-27T13:57+0500
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ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Высокотехнологичная российская IT-компания Группа "Иннотех" подписала соглашение о стратегическом партнерстве с узбекистанской компанией ОСТО.Договор подписали в рамках недели информационных и коммуникационных технологий ICTWEEK Uzbekistan 2022, проходящей в эти дни в Самарканде.Компании договорились сотрудничать в сфере реализации проектов по цифровизации и автоматизации бизнес-процессов, сообщает пресс-служба "Иннотеха".В частности, компании-разработчики будут реализовывать совместные проекты в области технологий, инноваций и коммерческой деятельности в Узбекистане."Иннотех" - российская высокотехнологичная быстроразивающаяся компания, которая занимается разработкой инновационных решений для цифровизации бизнеса.IT-компания OCTO - резидент IT Park Uzbekistan – занимается разработкой программного обеспечения для развития финансового сектора (банки, платежные организации, операторы электронных денег) как на территории Республики Узбекистан, так и за её пределами.Неделя ICTWeek Uzbekistan-2022проходит в Самарканде с 24 по 27 октября.В рамках недели проходят международные форумы, семинары и конференции. Кроме этого, в рамках мероприятия открылась выставка информационных технологий страны ICTEXPO.Читайте также: Российские IT-компании должны работать на опережение – глава "Иннотех"
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узбекистан россия innoweek иннотех осто соглашение о сотрудничестве
узбекистан россия innoweek иннотех осто соглашение о сотрудничестве
"Иннотех" будет разрабатывать проекты с резидентом IT Park Uzbekistan
Узбекистанские и российские IT-разработчики договорились о сотрудничестве в сфере технологий, инноваций и коммерческой деятельности.
ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Высокотехнологичная российская IT-компания Группа "Иннотех" подписала соглашение о стратегическом партнерстве с узбекистанской компанией ОСТО.
Договор подписали в рамках недели информационных и коммуникационных технологий ICTWEEK Uzbekistan 2022, проходящей в эти дни в Самарканде.
Компании договорились сотрудничать в сфере реализации проектов по цифровизации и автоматизации бизнес-процессов, сообщает пресс-служба "Иннотеха".
В частности, компании-разработчики будут реализовывать совместные проекты в области технологий, инноваций и коммерческой деятельности в Узбекистане.
"Иннотех" - российская высокотехнологичная быстроразивающаяся компания, которая занимается разработкой инновационных решений для цифровизации бизнеса.
"Группа "Иннотех" активно развивает партнерские связи в Узбекистане и стремится расширять сотрудничество с компаниями и госсектором в регионе. Узбекистан является стратегически важным для нас рынком: здесь есть все возможности для запуска масштабных проектов в сфере ITи высоких технологий, которые будут отвечать запросам как государства и бизнеса, так и конечных потребителей". – рассказал генеральный директор Группы "Иннотех" Дмитрий Харитонов.
IT-компания OCTO - резидент IT Park Uzbekistan – занимается разработкой программного обеспечения для развития финансового сектора (банки, платежные организации, операторы электронных денег) как на территории Республики Узбекистан, так и за её пределами.
"Нами движет желание улучшить повседневную жизнь миллионов людей по всему Узбекистану и за его пределами, предоставляя им доступ к современным высокотехнологичным продуктам. Для OCTO партнерство с Группой "Иннотех" стратегически важно", - подчеркнул генеральный директор компании OCTO Алексей Максимов.
Неделя ICTWeek Uzbekistan-2022проходит в Самарканде с 24 по 27 октября.
В рамках недели проходят международные форумы, семинары и конференции. Кроме этого, в рамках мероприятия открылась выставка информационных технологий страны ICTEXPO.