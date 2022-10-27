https://uz.sputniknews.ru/20221027/kiev-prizyvaet-ukraintsev-perezimovat-v-evrope-evropa-ne-soglasna-29507708.html

Киев призывает украинцев перезимовать в Европе. Европа не согласна

Киев призывает украинцев перезимовать в Европе. Европа не согласна

Киевские власти официально превращают Европу в место зимовки для граждан Украины. Только так можно трактовать призыв вице-премьера Украины Ирины Верещук к... 27.10.2022, Sputnik Узбекистан

2022-10-27T16:01+0500

2022-10-27T16:01+0500

2022-10-27T16:01+0500

колумнисты

киев

украина

европа

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Выступая на государственном телеканале, чиновница прямо и открыто заявила: "Нам надо пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат... Если есть возможность пока что остаться и перезимовать за границей... Мы понимаем, что ситуация будет лишь ухудшаться и этой зимой нам надо выжить. Вот выживем, переживем зиму — и дальше будем думать про все остальное". Из чего можно сделать вывод, что Киев рассматривает вероятность оставления миллионов своих беженцев за границей на гораздо более долгий период, пишет корреспондент РИА Новости.Довольно емко этот призыв охарактеризовала Мария Захарова, официальный представитель МИД России: "Удобно было бы: осенью улетали бы на зимовку, отъедались там на миграционных пайках, а потом летом прилетали бы обратно? Киевский режим людей за людей не считает. Даже своих".Но еще больший резонанс заявление Верещук вызвало в Евросоюзе. Цитируют его фактически все западные агентства — и особенно СМИ тех стран, которые приняли больше всего украинских беженцев. Европа и без того страшится наступающей зимы, не зная, как ее пережить в отсутствие российских энергоресурсов и в условиях бешеного роста цен на отопление. А тут еще Киев официально уведомляет о том, что европейцам надо будет и дальше думать о том, где размещать, как кормить и за счет чего содержать миллионы украинцев, чье пребывание в некоторых странах уже стало внутриполитической проблемой.А таких стран становится все больше. Например, на днях разразился серьезный кризис в Ирландии, где вновь прибывающим украинцам было сказано, что принять их не могут: все возможные места для их размещения заняты.Детей и женщин кое-как смогли разместить, а десятки мужчин, приехавших с Украины, вынуждены были ночевать где придется — кто-то на улице, кто-то обосновался в аэропорту Дублина. Это вызвало значительный резонанс в тамошних СМИ, что вынудило правительство изыскивать дополнительные средства и оправдываться за схему приема украинцев, которая явно трещит по швам.Схема же эта была списана с британской. Лондон внес, пожалуй, наибольшую лепту в разжигание конфликта на Украине, однако не горел и не горит желанием принимать у себя беженцев оттуда. Та схема, которую выдумало правительство Бориса Джонсона, была создана для минимизации бюджетных затрат и для ограничения пребывания украинцев на Альбионе до конца этого года. По мере приближения зимы и роста коммунальных затрат для тех, кто принимает у себя вынужденных гостей, все большее число беженцев (в основном женщин и детей) оказывается в Британии на улицах. Проблема нарастает, как снежный ком, но решать ее никто не спешит: в Лондоне все время заняты сменой премьеров и министров.Дискуссия о том, что средства, выделяемые правительством Британии для принимающей стороны (350 фунтов в месяц), давно уже не покрывают расходы на электроэнергию и отопление, ведется месяцами. Звучало предложение удвоить эту сумму, но средств на это никто не изыскал.В результате некоторые графства и муниципалитеты, в которых все чаще радушные хозяева выставляют украинцев за дверь, не дождавшись решений правительства, пытаются как-то облегчить ситуацию самостоятельно. Скажем, на днях власти графства Кент выделили из местного бюджета дополнительные средства для тех, кто принимает украинцев. Однако сумма эта смехотворна — 50 фунтов сверх того, что дает Лондон. А поскольку отопительный сезон уже начинается, затраты по содержанию гостей могут стать неподъемной ношей для большинства британцев.Тамошние газеты и без того постоянно публикуют советы, как "наказать Путина" и сэкономить на отоплении. Украинские же гости не привыкли расхаживать по квартире одетыми в верхнюю одежду и экономить на тепле. Что создает дополнительные проблемы и скандалы. В итоге все чаще в прессе появляются истории вроде опубликованной газетой Daily Mail: "Почему я рада увидеть спину моей украинской беженки". Один только заголовок говорит о многом.А еще серьезнее проблема на севере Британии — в Шотландии. Ее власти изначально не горели желанием размещать украинцев в постоянном жилье. Поэтому многих поместили в пришвартованные к берегу пассажирские суда. Так и живут люди в тесных каютах. По последним данным, почти пять тысяч украинцев размещены в отелях, а 2,2 тысячи — на круизных лайнерах и туристических корабликах в Эдинбурге и Глазго. Но по мере приближения суровой шотландской зимы становится понятно, что жить там будет невозможно. Однако куда деть украинцев, никто понять не в состоянии.Западная пресса все чаще признает, что Евросоюз погряз в проблеме украинских беженцев и не знает, как ее решать. Первоначальные энтузиазм и сострадание сменились на раздражение и даже ненависть. В Чехии уже жалуются, что детей беженцев начали прогонять с игровых площадок, заслышав их украинскую речь. А тамошние риелторы признают, что арендаторы все неохотнее сдают жилье даже тем украинцам, которые готовы платить, ввиду опасения, что те исчезнут спустя несколько месяцев.В ряде стран Европы лозунги, направленные против украинских мигрантов, звучат уже на митингах и демонстрациях. Например, такая демонстрация недавно состоялась в германском Лейпциге, где собравшиеся скандировали: "Нацисты, пошли вон! Вы живете за наш счет!" А спустя несколько дней там же неизвестные подожгли лагерь для украинских беженцев. Что вряд ли является случайным совпадением.Еще более острая проблема в Польше — стране, которая больше всех приняла украинских беженцев (само собой, за исключением России, где таких проблем, заметьте, нет). Официальная Варшава пытается убедить украинцев в том, что политика в их отношении не меняется. Спикер Сейма Эльжбета Витек даже заверила на днях, что Польша якобы готова к приему новой волны беженцев — тех самых, которые по призыву Верещук подадутся "на зимовку" в Европу.Однако на деле Варшава начиная с лета регулярно вводит новые ограничения для украинцев. В октябре проведены массовые проверки, в результате которых лишены пособий около 80 тысяч беженцев, выезжавших за пределы Польши дольше чем на 30 дней. Поляки уверяют, что таким образом они избавляются от украинских мошенников и "экономических туристов", промышляющих тем, что в разных странах Европы регистрируются по разным документам на получение различных выплат и помощи. Мэр Перемышля Войцех Бакун пожаловался, что для его города стало обычной картиной, когда какой-нибудь молодой украинец с 15 банковскими картами на руках опустошает банкомат. По мнению мэра, это является свидетельством мошеннических схем с участием массы украинцев, являющихся или выдающих себя за беженцев.А сейчас правительство Польши внесло на рассмотрение парламента поправки к "Специальному украинскому акту" — закону, по которому беженцы с Украины и находятся в стране. Этим проектом (который почти наверняка будет принят в ближайшее время) для украинцев, желающих находиться в Польше, вводится обязанность получить идентификационный номер (PESEL). Это по задумке властей позволит поставить под контроль пересечение украинцами границы, что даст возможность автоматически лишать их пособий по истечении 30 дней отсутствия в стране. Но самая тяжелая для беженцев поправка: их обяжут частично оплачивать свое пребывание в Польше после трех месяцев нахождения там. Что, конечно, будет нереально для многих из них.И такие проблемы возникают все чаще и больше по всей Европе. Журнал Foreign Policy абсолютно верно отметил общую тенденцию по мере приближения зимы: "Что бы ни произошло на войне, одно можно констатировать без сомнений — первоначальное теплое гостеприимство Европы относительно украинских беженцев становится холоднее". Ни у кого нет никаких сомнений в том, что оно будет "охлаждаться" прямо пропорционально усилению зимних морозов и, соответственно, росту платежек за отопление квартир.Неудивительно, что скандальное заявление Верещук о том, чтобы украинцы зимовали в Европе, вызвало беспокойство самих европейцев. Ведь Киев, само собой, не намерен платить ни копейки за это. Наоборот, Украина еще требует от Запада дополнительные средства на то, чтобы пережить "самую сложную в истории Украины зиму", как сказал на днях Зеленский.На этой неделе состоялась череда различных мероприятий, на которых Киев клянчил деньги у зарубежных спонсоров. Вот на одном из них в Берлине министр развития территорий Украины Алексей Чернышов потребовал у них четыре миллиарда евро для того, "чтобы пережить эту зиму", и 300 тысяч электрических обогревателей. Это в условиях, когда Украине все меньше хватает электричества, а власти требуют от населения не включать электрообогреватели!То есть подход Киева простой: Запад должен принять на зиму дополнительные миллионы украинцев, обогреть и накормить их, да еще заплатить Украине сверх того. Что ж, удобно.Одного только в Киеве не могут понять: Запад готов и дальше тратить десятки миллиардов долларов на вооружение Украины, на гибель украинцев, но не намерен выделять какие-то средства на содержание украинцев и спасение от грядущих холодов. Тем более за счет удобства и комфорта собственных налогоплательщиков. Как было сказано украинцам из уст одного из многочисленных премьеров Британии этого года — Бориса Джонсона, украинцам надо воевать "до последней капли крови". Для этого совсем не надо ехать в Европу — даже на зимовку.

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Владимир Корнилов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/462/55/4625503_278:0:927:649_100x100_80_0_0_ff00655489dd914011d5130dcbd2216c.jpg

киев, украина, европа