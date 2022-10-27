https://uz.sputniknews.ru/20221027/my-vsegda-govorim-otkrovenno---matvienko-o-rosssiysko-uzbekistanskix-otnosheniyax-29518451.html

"Мы всегда говорим откровенно" - Матвиенко о росссийско-узбекистанских отношениях

"Мы всегда говорим откровенно" - Матвиенко о росссийско-узбекистанских отношениях

Председатель Совета Федерации России выступила на заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Сенатом Олий Мажлиса и Советом Федерации.

2022-10-27T18:14+0500

2022-10-27T18:14+0500

2022-10-27T18:23+0500

политика

россия

узбекистан

валентина матвиенко

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ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко выступила на заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Сенатом Олий Мажлиса и Совфедом.В ходе заседания она также вручила первому заместителю председателя Сената Олий Мажлиса Садыку Сафарову высшую награду Совета Федерации – нагрудный знак "За заслуги в области парламентаризма".Читайте также: Отношения с Россией - краеугольный камень внешней политики Узбекистана – Сафаев

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