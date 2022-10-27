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"Мы всегда говорим откровенно" - Матвиенко о росссийско-узбекистанских отношениях
"Мы всегда говорим откровенно" - Матвиенко о росссийско-узбекистанских отношениях
Председатель Совета Федерации России выступила на заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Сенатом Олий Мажлиса и Советом Федерации.
2022-10-27T18:14+0500
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политика
россия
узбекистан
валентина матвиенко
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ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко выступила на заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Сенатом Олий Мажлиса и Совфедом.В ходе заседания она также вручила первому заместителю председателя Сената Олий Мажлиса Садыку Сафарову высшую награду Совета Федерации – нагрудный знак "За заслуги в области парламентаризма".Читайте также: Отношения с Россией - краеугольный камень внешней политики Узбекистана – Сафаев
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валентина матвиенко совет федерации межпарламентская комиссия
валентина матвиенко совет федерации межпарламентская комиссия

"Мы всегда говорим откровенно" - Матвиенко о росссийско-узбекистанских отношениях

18:14 27.10.2022 (обновлено: 18:23 27.10.2022)
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2022
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации России выступила на заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Сенатом Олий Мажлиса и Советом Федерации.
ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко выступила на заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Сенатом Олий Мажлиса и Совфедом.
"Я рада тому, что мы с вами во время наших личных встреч, и в таком формате, всегда говорим откровенно. Говорим о пробемах, которые есть, правильно на них реагируем, правильно относимся, где необходимо, стараемся их исправить", - сказала она.
В ходе заседания она также вручила первому заместителю председателя Сената Олий Мажлиса Садыку Сафарову высшую награду Совета Федерации – нагрудный знак "За заслуги в области парламентаризма".
Читайте также: Отношения с Россией - краеугольный камень внешней политики Узбекистана – Сафаев
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