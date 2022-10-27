https://uz.sputniknews.ru/20221027/otnosheniya-s-rossiey---kraeugolnyy-kamen-vneshney-politiki-uzbekistana--safaev-29516408.html

Отношения с Россией - краеугольный камень внешней политики Узбекистана – Сафаев

Отношения с Россией - краеугольный камень внешней политики Узбекистана – Сафаев

Двусторонние отношения между странами вышли из формата дружеских встреч на уровень обсуждения конкретных практических вопросов, заявил зампред Сената Олий Мажлиса на заседании МПА СНГ.

2022-10-27T16:39+0500

2022-10-27T16:39+0500

2022-10-27T16:39+0500

политика

садык сафаев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Отношения с Россией являются главным краеугольным камнем внешней политики Узбекистана во всех сферах. Об этом заявил на заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Сенатом Олий Мажлиса и Советом Федерации Федерального Собрания в Самарканде первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев, сообщает корреспондент Sputnik.Он выразил благодарность Совету Федерации за оперативную реакцию на просьбы с узбекской стороны.Читайте также: Валентина Матвиенко наградит Садыка Сафаева

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