https://uz.sputniknews.ru/20221027/valentina-matvienko-nagradit-sadyka-safaeva-29511729.html

Валентина Матвиенко наградит Садыка Сафаева

Валентина Матвиенко наградит Садыка Сафаева

Первый зампредседателя Сената Олий Мажлиса получит высшую награду Совета Федерации России за заслуги в области парламентаризма.

2022-10-27T14:32+0500

2022-10-27T14:32+0500

2022-10-27T14:41+0500

политика

россия

совет федерации федерального собрания рф

садык сафаев

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ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев получит высшую награду Совета Федерации России, сообщает корреспондент Sputnik. Об этом объявил на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ в Самарканде первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов.Читайте также: "Движение навстречу друг другу": Косачев рассказал о российско-узбекских отношениях

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садык сафаев высшая награда совета федерации почетный знак "за заслуги в области парламентаризма"