https://uz.sputniknews.ru/20221027/valentina-matvienko-nagradit-sadyka-safaeva-29511729.html
Валентина Матвиенко наградит Садыка Сафаева
Валентина Матвиенко наградит Садыка Сафаева
Первый зампредседателя Сената Олий Мажлиса получит высшую награду Совета Федерации России за заслуги в области парламентаризма.
2022-10-27T14:32+0500
2022-10-27T14:32+0500
2022-10-27T14:41+0500
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садык сафаев
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ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев получит высшую награду Совета Федерации России, сообщает корреспондент Sputnik. Об этом объявил на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ в Самарканде первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов.Читайте также: "Движение навстречу друг другу": Косачев рассказал о российско-узбекских отношениях
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садык сафаев высшая награда совета федерации почетный знак "за заслуги в области парламентаризма"
садык сафаев высшая награда совета федерации почетный знак "за заслуги в области парламентаризма"
Валентина Матвиенко наградит Садыка Сафаева
14:32 27.10.2022 (обновлено: 14:41 27.10.2022)
Дополняется
Первый зампредседателя Сената Олий Мажлиса получит высшую награду Совета Федерации России.
ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев получит высшую награду Совета Федерации России, сообщает корреспондент Sputnik.
Об этом объявил на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ в Самарканде первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов.
"По решению председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко, сопредседатель нашей комиссии, первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Салихович Сафаев награжден высшей наградой Совета Федерации - почетным знаком "За заслуги в области парламентаризма". Вручать будет Валентина Ивановна", - сказал Умаханов.