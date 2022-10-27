https://uz.sputniknews.ru/20221027/parlamentarii-sng-pribyli-v-samarkand-29503008.html
Парламентарии СНГ прибыли в Самарканд
Парламентарии СНГ прибыли в Самарканд
Здесь стартовала осенняя сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ
2022-10-27T11:16+0500
2022-10-27T11:16+0500
2022-10-27T11:16+0500
политика
снг
парламент
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ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. В Самарканде начала свою работу осенняя сессия Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), сообщает корреспондент Sputnik.В заседании принимают участие более 500 руководителей и членов парламентских делегаций стран-участниц МПА, представителей международных организаций, ученых и экспертов.Начнется сессия с заседаний постоянных комиссий Ассамблеи, в том числе комиссий по культуре, информации, аграрной политике, экологии, политическим вопросам и международному сотрудничеству.Параллельно пройдет Молодежная межпарламентская ассамблея СНГ, где соберутся молодые парламентарии стран Содружества.В рамках заседания Совета МПА СНГ главы парламентских делегаций обсудят итоги мероприятий, прошедших в 2022 году и результаты наблюдений за избирательными кампаниями в странах ближнего зарубежья.Читайте также: Бизнес-миссия женщин-экспортеров из России посетит Узбекистан
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межпарламентская ассамблея содружество независимых государств мпа снг парламентарии молодежная ассамблея снг
межпарламентская ассамблея содружество независимых государств мпа снг парламентарии молодежная ассамблея снг
Парламентарии СНГ прибыли в Самарканд
Здесь стартовала осенняя сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ
ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik.
В Самарканде начала свою работу осенняя сессия Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), сообщает корреспондент Sputnik
.
В заседании принимают участие более 500 руководителей и членов парламентских делегаций стран-участниц МПА, представителей международных организаций, ученых и экспертов.
Начнется сессия с заседаний постоянных комиссий Ассамблеи, в том числе комиссий по культуре, информации, аграрной политике, экологии, политическим вопросам и международному сотрудничеству.
Параллельно пройдет Молодежная межпарламентская ассамблея СНГ, где соберутся молодые парламентарии стран Содружества.
В рамках заседания Совета МПА СНГ главы парламентских делегаций обсудят итоги мероприятий, прошедших в 2022 году и результаты наблюдений за избирательными кампаниями в странах ближнего зарубежья.