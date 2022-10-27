https://uz.sputniknews.ru/20221027/po-itogam-otkrytogo-dialoga-prezident-proveril-xod-reform-v-meditsine-29505340.html

По итогам открытого диалога: президент проверил ход реформ в медицине

По итогам открытого диалога: президент проверил ход реформ в медицине

На совещании Шавкат Мирзиёев ознакомился с результатом работы по улучшению системы здравоохранения республики.

2022-10-27T13:16+0500

2022-10-27T13:16+0500

2022-10-27T13:16+0500

новый узбекистан: эпоха реформ

медицина

здравоохранение

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании ознакомился с ходом медицинской реформы в республике после открытого диалога с работниками здравоохранения.Так, с начала года в республике открылось 106 семейных врачебных пунктов и поликлиник, 1 тыс. медпунктов в махаллях, 820 поликлиник получили медицинское оборудование, зарплата медиков повысилась до 30%.Кроме того, 70% граждан старше 40 лет прошли скрининг на раннее выявление болезней сердца и диабета.По итогам совещания принято решение увеличить количество койко-мест в родильных домах и отделениях, сократить время прибытия бригады скорой помощи в 3 раза за счет оптимизации работы службы экстренной медпомощи. Новую систему работы "скорой" пока запустят в Андижане, Джизаке, Самарканде и Сурхандарье, а позже – по всей стране.Специализированные центры эндокринологии, кардиологии и хирургии заключат трехсторонние договоры с областными администрациями и Минздравом. При этом центры займутся ранним выявлением заболеваний и высокотехнологичной медпомощью населению в регионах, хокимы областей будут обязаны оснастить больницы высокотехнологичным оборудованием, а министерство – поощрять врачей и руководителей центров, добившихся высоких результатов.Президент дал профильным ведомствам ряд поручений. В частности, Минздрав должен разработать трехлетнюю программу улучшения материально-технической базы медучреждений, организовать медпункты в 300 махаллях, а в следующем году открыть 140 семейных врачебных пунктов и поликлиник, поэтапно увеличить количество коек и улучшить условия в роддомах.Кроме того, специализированные центры должны внедрять высокотехнологичные методы лечения. Для службы экстренной помощи закупят 640 специализированных автомобилей.Напомним, открытый диалог президента с работниками системы здравоохранения прошел 18 марта 2022 года.Читайте также: Президент обозначил пять направлений развития Кашкадарьи

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узбекистан открытый диалог с медиками шавкат мирзиёев реформы здравоохранения