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https://uz.sputniknews.ru/20221027/rossiya--nash-strategicheskiy-partner---tanzilla-narbaeva-29520404.html
"Россия – наш стратегический партнер" - Танзилла Нарбаева
"Россия – наш стратегический партнер" - Танзилла Нарбаева
Глава Сената Олий Мажлиса встретилась с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко в рамках осенней сессии МПА СНГ в Самарканде.
2022-10-27T19:29+0500
2022-10-27T19:29+0500
политика
россия
узбекистан
сенат олий мажлиса узбекистана
совет федерации федерального собрания рф
танзила нарбаева
валентина матвиенко
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ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Актуальные вопросы парламентского сотрудничества обсудили на двусторонней встрече Глава Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева и председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко.Встреча прошла в рамках осенней сессии Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств, которая открылась в четверг в Самарканде, сообщает корреспондент Sputnik.Она отметила, что узбекско-российские многоплановые отношения динамично развиваются, в том числе на международных площадках, таких как ООН, ШОС, СНГ и другие.В качестве примера она привела прошедший недавно в Самарканде Саммит ШОС, в рамках которого главы государств определили перспективные направления по дальнейшему укреплению двустороннего и многостороннего сотрудничества.Для выполнения достигнутых договорённостей, Нарбаева поддержала проведение третьего форума регионов в ноябре этого в Самарканде и выразила надежду, что в его работе примут активное участие российские парламентарии и местные депутаты.Кроме этого, сенатор опередила ключевые аспекты дальнейшего двухстороннего сотрудничества.Среди них: обеспечение продовольственной безопасности, активизация взаимодействия в сферах молодежного и гуманитарного сотрудничества, расширение кооперации женщин-предпринимателей России и Узбекистана, в том числе путем участия узбекских женщин-предпринимателей в программе "Женщины в экспорте", а также укрепление межпарламентского сотрудничества в сфере трудовой миграции.Валентина Матвиенко, в свою очередь, отметила, что в последнее время Узбекистан стал одним из центров мировой политики.Ключевым событием в двусторонних отношениях, по мнению Валентины Матвиенко, стало подписание президентами двух стран Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Узбекистаном.Валентина Матвиенко также отметила необходимость создания "дорожной карты" сотрудничества, которая бы соответствовала уровню задач, обозначенных в Декларации.Читайте также: Валентина Матвиенко вручила награду Садыку Сафаеву - видео
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танзилла нарбаева валентина матвиенко межпарламентская ассамблея снг самарканд двустороннее сотрудничество россия узбекистан
танзилла нарбаева валентина матвиенко межпарламентская ассамблея снг самарканд двустороннее сотрудничество россия узбекистан

"Россия – наш стратегический партнер" - Танзилла Нарбаева

19:29 27.10.2022
© Sputnik / Рамиз БахтияровТанзила Нарбаева
Танзила Нарбаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2022
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Рамиз Бахтияров
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Глава Сената Олий Мажлиса встретилась с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко в рамках осенней сессии МПА СНГ в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Актуальные вопросы парламентского сотрудничества обсудили на двусторонней встрече Глава Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева и председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко.
Встреча прошла в рамках осенней сессии Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств, которая открылась в четверг в Самарканде, сообщает корреспондент Sputnik.
"Благодаря доверительному диалогу двух президентов, сегодня наши традиционно дружественные отношения поступательно вышли новый, высокий уровень. Россия является нашим приоритетным стратегическим партнером и надежным союзником", - сказала в ходе встречи Танзилла Нарбаева.
Она отметила, что узбекско-российские многоплановые отношения динамично развиваются, в том числе на международных площадках, таких как ООН, ШОС, СНГ и другие.
В качестве примера она привела прошедший недавно в Самарканде Саммит ШОС, в рамках которого главы государств определили перспективные направления по дальнейшему укреплению двустороннего и многостороннего сотрудничества.
Для выполнения достигнутых договорённостей, Нарбаева поддержала проведение третьего форума регионов в ноябре этого в Самарканде и выразила надежду, что в его работе примут активное участие российские парламентарии и местные депутаты.
"Рассматриваем межпарламентское взаимодействие как важный компонент межгосударственных отношений с Россией. Видим необходимость в разработке "Дорожной карты" по развитию двустороннего межпарламентского сотрудничества", - отметила Нарбаева.
Кроме этого, сенатор опередила ключевые аспекты дальнейшего двухстороннего сотрудничества.
Среди них: обеспечение продовольственной безопасности, активизация взаимодействия в сферах молодежного и гуманитарного сотрудничества, расширение кооперации женщин-предпринимателей России и Узбекистана, в том числе путем участия узбекских женщин-предпринимателей в программе "Женщины в экспорте", а также укрепление межпарламентского сотрудничества в сфере трудовой миграции.
Валентина Матвиенко, в свою очередь, отметила, что в последнее время Узбекистан стал одним из центров мировой политики.
"Столь много крупных международных событий высокого уровня проходят в стране. Это говорит о растущей роли Узбекистана в международной политике", - отметила она.
Ключевым событием в двусторонних отношениях, по мнению Валентины Матвиенко, стало подписание президентами двух стран Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Узбекистаном.
"Стратегическое всеобъемлющее партнёрство охватывает абсолютно все сферы, не только экономическую, но и гуманитарную, культурную, контакты наших гражданских обществ, молодёжи", - отметила она.
Валентина Матвиенко также отметила необходимость создания "дорожной карты" сотрудничества, которая бы соответствовала уровню задач, обозначенных в Декларации.
Читайте также: Валентина Матвиенко вручила награду Садыку Сафаеву - видео
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