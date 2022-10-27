https://uz.sputniknews.ru/20221027/rossiya--nash-strategicheskiy-partner---tanzilla-narbaeva-29520404.html

"Россия – наш стратегический партнер" - Танзилла Нарбаева

"Россия – наш стратегический партнер" - Танзилла Нарбаева

Глава Сената Олий Мажлиса встретилась с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко в рамках осенней сессии МПА СНГ в Самарканде.

2022-10-27T19:29+0500

2022-10-27T19:29+0500

2022-10-27T19:29+0500

политика

россия

узбекистан

сенат олий мажлиса узбекистана

совет федерации федерального собрания рф

танзила нарбаева

валентина матвиенко

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ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Актуальные вопросы парламентского сотрудничества обсудили на двусторонней встрече Глава Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева и председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко.Встреча прошла в рамках осенней сессии Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств, которая открылась в четверг в Самарканде, сообщает корреспондент Sputnik.Она отметила, что узбекско-российские многоплановые отношения динамично развиваются, в том числе на международных площадках, таких как ООН, ШОС, СНГ и другие.В качестве примера она привела прошедший недавно в Самарканде Саммит ШОС, в рамках которого главы государств определили перспективные направления по дальнейшему укреплению двустороннего и многостороннего сотрудничества.Для выполнения достигнутых договорённостей, Нарбаева поддержала проведение третьего форума регионов в ноябре этого в Самарканде и выразила надежду, что в его работе примут активное участие российские парламентарии и местные депутаты.Кроме этого, сенатор опередила ключевые аспекты дальнейшего двухстороннего сотрудничества.Среди них: обеспечение продовольственной безопасности, активизация взаимодействия в сферах молодежного и гуманитарного сотрудничества, расширение кооперации женщин-предпринимателей России и Узбекистана, в том числе путем участия узбекских женщин-предпринимателей в программе "Женщины в экспорте", а также укрепление межпарламентского сотрудничества в сфере трудовой миграции.Валентина Матвиенко, в свою очередь, отметила, что в последнее время Узбекистан стал одним из центров мировой политики.Ключевым событием в двусторонних отношениях, по мнению Валентины Матвиенко, стало подписание президентами двух стран Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Узбекистаном.Валентина Матвиенко также отметила необходимость создания "дорожной карты" сотрудничества, которая бы соответствовала уровню задач, обозначенных в Декларации.Читайте также: Валентина Матвиенко вручила награду Садыку Сафаеву - видео

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