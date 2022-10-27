https://uz.sputniknews.ru/20221027/uzbekistan-stal-odnim-iz-klyuchevyx-postavschikov-tovarov-povsednevnogo-sprosa-v-rossiyu-29513390.html

Узбекистан стал одним из ключевых поставщиков товаров повседневного спроса в Россию

Узбекистан стал одним из ключевых поставщиков товаров повседневного спроса в Россию

В 2022 году серьезно изменилась география поставок продовольственных и непродовольственных товаров в российские торговые сети.

2022-10-27T17:32+0500

2022-10-27T17:32+0500

2022-10-27T17:32+0500

россия

экономика

импорт

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Узбекистан вошел в пятерку основных поставщиков товаров повседневного спроса в торговые сети России, сообщает пресс-служба Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).Как отметили в пресс-службе, в 2022 году ритейлеры отмечают серьезное изменение географии поставок. Как показал опрос среди членов ассоциации, в пятерку ключевых стран-поставщиков импортируемых товаров входят Китай, Узбекистан, Турция, Азербайджан и Южная Корея. Год назад в списке лидировали Китай, Бангладеш, Италия, Индонезия и Чехия.Общий объем импорта в торговых сетях России, входящих в состав ассоциации, не превышает 9%. В основном, импортируют алкогольные напитки, овощи, фрукты, оливковое масло и некоторые непродовольственные товары."Китаю принадлежит первенство в категориях игрушек, одежды, обуви, новогодних игрушек, товаров для дома и канцтоваров. Узбекистан поставляет в сети одежду, товары для дома, фрукты и овощи. Турция – овощи, фрукты, кофе, какао, бакалейные товары, текстильные изделия. Азербайджан – фрукты и овощи. Корея – косметику и бытовую химию. Вьетнам и Пакистан – одежду и обувь, фрукты", - отмечают в ассоциации.По данным ассоциации, Узбекистан значительно увеличил долю в поставках повседневных товаров – с 3% до 8%. В импорте одежды и обуви доля Узбекистана выросла до 7%.Читайте также: Транспортная система Узбекистана станет частью "новой логистики" Евразии

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