https://uz.sputniknews.ru/20221027/uzbekistan-stal-odnim-iz-klyuchevyx-postavschikov-tovarov-povsednevnogo-sprosa-v-rossiyu-29513390.html
Узбекистан стал одним из ключевых поставщиков товаров повседневного спроса в Россию
Узбекистан стал одним из ключевых поставщиков товаров повседневного спроса в Россию
В 2022 году серьезно изменилась география поставок продовольственных и непродовольственных товаров в российские торговые сети.
2022-10-27T17:32+0500
2022-10-27T17:32+0500
2022-10-27T17:32+0500
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ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Узбекистан вошел в пятерку основных поставщиков товаров повседневного спроса в торговые сети России, сообщает пресс-служба Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).Как отметили в пресс-службе, в 2022 году ритейлеры отмечают серьезное изменение географии поставок. Как показал опрос среди членов ассоциации, в пятерку ключевых стран-поставщиков импортируемых товаров входят Китай, Узбекистан, Турция, Азербайджан и Южная Корея. Год назад в списке лидировали Китай, Бангладеш, Италия, Индонезия и Чехия.Общий объем импорта в торговых сетях России, входящих в состав ассоциации, не превышает 9%. В основном, импортируют алкогольные напитки, овощи, фрукты, оливковое масло и некоторые непродовольственные товары."Китаю принадлежит первенство в категориях игрушек, одежды, обуви, новогодних игрушек, товаров для дома и канцтоваров. Узбекистан поставляет в сети одежду, товары для дома, фрукты и овощи. Турция – овощи, фрукты, кофе, какао, бакалейные товары, текстильные изделия. Азербайджан – фрукты и овощи. Корея – косметику и бытовую химию. Вьетнам и Пакистан – одежду и обувь, фрукты", - отмечают в ассоциации.По данным ассоциации, Узбекистан значительно увеличил долю в поставках повседневных товаров – с 3% до 8%. В импорте одежды и обуви доля Узбекистана выросла до 7%.Читайте также: Транспортная система Узбекистана станет частью "новой логистики" Евразии
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россия торговые сети непродовольственные продовольственные товары импорт узбекистан китай турция южная корея ассоциация компаний розничной торговли
россия торговые сети непродовольственные продовольственные товары импорт узбекистан китай турция южная корея ассоциация компаний розничной торговли
Узбекистан стал одним из ключевых поставщиков товаров повседневного спроса в Россию
В 2022 году серьезно изменилась география поставок продовольственных и непродовольственных товаров в российские торговые сети.
ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik.
Узбекистан вошел в пятерку основных поставщиков товаров повседневного спроса в торговые сети России, сообщает
пресс-служба Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
Как отметили в пресс-службе, в 2022 году ритейлеры отмечают серьезное изменение географии поставок. Как показал опрос среди членов ассоциации, в пятерку ключевых стран-поставщиков импортируемых товаров входят Китай, Узбекистан, Турция, Азербайджан и Южная Корея. Год назад в списке лидировали Китай, Бангладеш, Италия, Индонезия и Чехия.
Общий объем импорта в торговых сетях России, входящих в состав ассоциации, не превышает 9%. В основном, импортируют алкогольные напитки, овощи, фрукты, оливковое масло и некоторые непродовольственные товары.
"Китаю принадлежит первенство в категориях игрушек, одежды, обуви, новогодних игрушек, товаров для дома и канцтоваров. Узбекистан поставляет в сети одежду, товары для дома, фрукты и овощи. Турция – овощи, фрукты, кофе, какао, бакалейные товары, текстильные изделия. Азербайджан – фрукты и овощи. Корея – косметику и бытовую химию. Вьетнам и Пакистан – одежду и обувь, фрукты", - отмечают в ассоциации.
По данным ассоциации, Узбекистан значительно увеличил долю в поставках повседневных товаров – с 3% до 8%. В импорте одежды и обуви доля Узбекистана выросла до 7%.