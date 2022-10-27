https://uz.sputniknews.ru/20221027/zelenaya-energetika-v-shkolax-na-shkolnyx-zdaniyax-stavyat-solnechnye-paneli-29496876.html
"Зеленая" энергетика в школах: на школьных зданиях ставят солнечные панели
"Зеленая" энергетика в школах: на школьных зданиях ставят солнечные панели
К концу года солнечные электропанели и водонагреватели должны установить в 1 тыс. общеобразовательных учебных заведениях страны.
2022-10-27T10:03+0500
2022-10-27T10:03+0500
2022-10-27T10:03+0500
общество
энергетика
солнечная батарея
школы
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ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Для оптимизации энергопотребления в школах устанавливают солнечные панели, сообщает пресс-служба Министерства народного образования (МНО) Узбекистана.К концу года МНО, соответствующие организации и органы местного самоуправления должны обеспечить установку солнечных электропанелей и водонагревателей в 1 тыс. общеобразовательных школах страны.При этом в 390 общеобразовательных школах солнечные панели установит МНО, в 610 школах – местные хокимияты.Оплатить установку электропанелей местные власти должны за счет оптимизации затрат в рамках программ "Обод қишлоқ" и "Обод маҳалла".В настоящий момент местные хокимияты при поддержке спонсоров устанавливают солнечные панели в школах Андижанской, Навоийской, Сырдарьинской, Ферганской и Ташкентской областей.Читайте также: Национальная библиотека Узбекистана переходит на круглосуточный режим работы
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зеленая энергетика солнечные панели
зеленая энергетика солнечные панели
"Зеленая" энергетика в школах: на школьных зданиях ставят солнечные панели
К концу года солнечные электропанели и водонагреватели должны установить в 1 тыс. общеобразовательных учебных заведениях страны.
ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik.
Для оптимизации энергопотребления в школах устанавливают солнечные панели, сообщает
пресс-служба Министерства народного образования (МНО) Узбекистана.
К концу года МНО, соответствующие организации и органы местного самоуправления должны обеспечить установку солнечных электропанелей и водонагревателей в 1 тыс. общеобразовательных школах страны.
При этом в 390 общеобразовательных школах солнечные панели установит МНО, в 610 школах – местные хокимияты.
Оплатить установку электропанелей местные власти должны за счет оптимизации затрат в рамках программ "Обод қишлоқ" и "Обод маҳалла".
В настоящий момент местные хокимияты при поддержке спонсоров устанавливают солнечные панели в школах Андижанской, Навоийской, Сырдарьинской, Ферганской и Ташкентской областей.