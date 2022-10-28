https://uz.sputniknews.ru/20221028/29539934.html

Абдулла Арипов принимает участие во встрече премьеров СНГ

Абдулла Арипов принимает участие во встрече премьеров СНГ

Главы правительств стран-участниц СНГ планируют подписать более десяти документов по итогам заседания.

2022-10-28T12:58+0500

2022-10-28T12:58+0500

2022-10-28T12:58+0500

политика

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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В Астане стартовало заседание Совета глав правительств СНГ. По итогам встречи премьер-министры стран планируют подписать более десяти документов, сообщает Sputnik Казахстан.Узбекистан на встрече представляет премьер-министр республики Абдулла Арипов. Кроме того, во встрече принимают участие главы правительств Алихан Смаилов (Казахстан), Али Асадов (Азербайджан), Роман Головченко (Беларусь), Акылбек Жапаров (Кыргызстан), Михаил Мишустин (Россия), Кохир Расулзода (Таджикистан), вице-премьер Армении Мегри Григорян, вице-премьер Туркмении Ходжамырат Гелдимырадов.Открывая мероприятие, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил, что Казахстан позитивно оценивает проводимую работу по углублению взаимовыгодного партнерства в рамках СНГ. На заседании в узком формате участники обсудят широкий спектр вопросов экономического сотрудничества и обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня. В частности, главы правительств обсудят следующие темы:Заседание станет 80-м с 1991 года и вторым в этом году. В предыдущий раз главы правительств СНГ проводили встречу по видеосвязи в мае. В этом году Казахстан председательствует в Содружестве. В 2023 году в органах СНГ будет председательствовать Кыргызстан, сопредседателями выступят Казахстан и Россия.

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