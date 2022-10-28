Абдулла Арипов принимает участие во встрече премьеров СНГ
© Sputnik / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в работе совместной комиссии России и Узбекистана
© Sputnik / Дмитрий Астахов/
Главы правительств стран-участниц СНГ планируют подписать более десяти документов по итогам заседания.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В Астане стартовало заседание Совета глав правительств СНГ. По итогам встречи премьер-министры стран планируют подписать более десяти документов, сообщает Sputnik Казахстан.
Узбекистан на встрече представляет премьер-министр республики Абдулла Арипов. Кроме того, во встрече принимают участие главы правительств Алихан Смаилов (Казахстан), Али Асадов (Азербайджан), Роман Головченко (Беларусь), Акылбек Жапаров (Кыргызстан), Михаил Мишустин (Россия), Кохир Расулзода (Таджикистан), вице-премьер Армении Мегри Григорян, вице-премьер Туркмении Ходжамырат Гелдимырадов.
"Согласованный председателем Совета глав правительств и разосланный в государства проект повестки дня настоящего заседания включает 15 вопросов. Это более 20 проектов документов. В соответствии с установленным порядком включенные в проект повестки дня документы прошли экспертную проработку, а также одобрены экономическим советом и советом министров иностранных дел", - сказал на открытии заседания исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Открывая мероприятие, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил, что Казахстан позитивно оценивает проводимую работу по углублению взаимовыгодного партнерства в рамках СНГ.
"В сегодняшних непростых условиях Содружество не стоит на месте, ведется поиск новых направлений для сотрудничества", — сказал он.
На заседании в узком формате участники обсудят широкий спектр вопросов экономического сотрудничества и обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня. В частности, главы правительств обсудят следующие темы:
Обмен мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в СНГ;
О соглашении о свободной торговле услугами, об учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций;
О проведении очередного заседания Совета глав правительств СНГ;
О проведении II игр стран СНГ в Беларуси в 2023 году;
О соглашении о сотрудничестве государств – участников СНГ по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера;
О концепции научно-технического и технологического сотрудничества государств – участников СНГ и плане мероприятий по ее реализации;
О концепции цифровой трансформации отраслей химического комплекса государств – участников СНГ и плане первоочередных мероприятий по ее реализации;
О межгосударственной радионавигационной программе государств – участников СНГ на 2023–2026 годы;
О межгосударственной целевой программе "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств";
О положении о порядке аккредитации и условиях участия юридических и физических лиц в межгосударственной программе инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года;
О плане приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ на 2023–2024 годы;
О плане совместных действий государств – участников Содружества Независимых Государств по противодействию устойчивости к противомикробным препаратам;
О положении об операторе межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года;
О финансовом обеспечении деятельности органов СНГ.
Заседание станет 80-м с 1991 года и вторым в этом году. В предыдущий раз главы правительств СНГ проводили встречу по видеосвязи в мае. В этом году Казахстан председательствует в Содружестве. В 2023 году в органах СНГ будет председательствовать Кыргызстан, сопредседателями выступят Казахстан и Россия.