https://uz.sputniknews.ru/20221028/dlya-lyubogo-vozrasta-v-uzbekistane-deystvuyut-programmy-po-russkomu-yazyku-29544270.html

Для любого возраста: в Узбекистане действуют программы по русскому языку

Для любого возраста: в Узбекистане действуют программы по русскому языку

Минпросвещения России запустило в республике несколько бесплатных программ по изучению русского языка и культуры.

2022-10-28T14:31+0500

2022-10-28T14:31+0500

2022-10-28T14:31+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 окт – Sputnik. Жители В Узбекистане действует несколько бесплатных образовательных проектов по изучению русского языка и русской культуры, рассчитанные на разный возраст.Все программы разработали российские образовательные учреждения при поддержке Министерства просвещения России.Основная идея проекта "Школьники России – школьникам Узбекистана: проект "Регионы России глазами детей" в том, чтобы показать юным узбекистанцам жизнь в России так, как ее видят их российские ровесники.Школьники из разных регионов РФ сняли видеоролики о народах, быте, традициях, обычаях и праздниках своей страны. На основе этих роликов специалисты создадут интерактивную карту и настольную игру. Презентация игры и мастер-класс для педагогов пройдут в Узбекистане до конца осени. Присоединиться к проекту можно на сайте глазамидетей.рф.Преподаватели русского языка могут присоединиться к пяти бесплатным дистанционным программам ТРКИ-III онлайн-школы GoodRussian. Цель программы – подготовить к тестированию учителей Узбекистана, которые, в соответствии с постановлением правительства республики, получают 50% надбавку к зарплате при наличии сертификата ТРКИ о владении русским языком на уровне С1.Все, кто хочет повысить уровень владения русским языком и приобщиться к русской культуре, науке и образованию, могут принять участие в проекте "Открытое образование: русский язык и компетенции для современного мира".Проект действует на базе Центра открытого образования ТГПУ имени Л.Н. Толстого.Граждане Узбекистана могут принять участие в восьми бесплатных онлайн-курсах в рамках проекта. "Русский язык, литература, культура: тульский контекст"; "Изучаем русский язык, путешествуя по Тульскому краю"; "Дом – Родина – Культура: Русская усадебная поэзия и проза"; "Музыкальное наследие России"; "Педагогика с русским акцентом"; "Правильные привычки на каждый день"; "Русская флористика в истории, традициях, современности"; "Технологии визуализации и анализа больших данных".Читайте также: "Наука и образование могут стать локомотивами сотрудничества стран" — Садовничий

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