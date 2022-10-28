https://uz.sputniknews.ru/20221028/izmenitsya-protsedura-naznacheniya-pensii-29533920.html
Изменится процедура назначения пенсии
Изменится процедура назначения пенсии
Медики, проработавшие 25 лет в селах и аулах, смогут уйти на пенсию на 5 лет раньше.
2022-10-28T08:57+0500
2022-10-28T08:57+0500
2022-10-28T08:57+0500
общество
пенсия
стаж
постановление
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ТАШКЕНТ, 28 окт – Sputnik. В Узбекистане изменится процедура назначения пенсии. Закон о совершенствовании этой процедуры подписал 26 октября президент Шавкат Мирзиёев.Согласно закону, врачи и средний медицинский персонал специализированных медицинских учреждений, проработавшие не менее 25 лет в поселках, селах и аулах, смогут выйти на пенсию на 5 лет раньше пенсионного возраста вне зависимости от последнего места работы.Лица, имеющие особые заслуги перед Республикой Узбекистан, будут получать надбавки к начисленным пенсиям – от 100% до 150% базовой величины исчисления пенсии. При этом, порядок выплаты надбавки к их пенсии будет устанавливать правительство.Срок работы после назначения пенсии по инвалидности I и II групп будут засчитывать в стаж работы.По заявлению гражданина госорганы будут производить перерасчет пенсии один раз в два года с учетом стажа работы и заработка, приобретенного после назначения пенсии по инвалидности I и II группы.Читайте также: В Узбекистане ежегодно будут выделять 50 миллиардов сумов на питьевое водоснабжение
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назначение пенсии постановление президента
назначение пенсии постановление президента
Изменится процедура назначения пенсии
Медики, проработавшие 25 лет в селах и аулах, смогут уйти на пенсию на 5 лет раньше.
ТАШКЕНТ, 28 окт – Sputnik. В Узбекистане изменится процедура назначения пенсии. Закон о совершенствовании этой процедуры подписал 26 октября президент Шавкат Мирзиёев.
Согласно закону, врачи и средний медицинский персонал специализированных медицинских учреждений, проработавшие не менее 25 лет в поселках, селах и аулах, смогут выйти на пенсию на 5 лет раньше пенсионного возраста вне зависимости от последнего места работы.
Лица, имеющие особые заслуги перед Республикой Узбекистан, будут получать надбавки к начисленным пенсиям – от 100% до 150% базовой величины исчисления пенсии. При этом, порядок выплаты надбавки к их пенсии будет устанавливать правительство.
Срок работы после назначения пенсии по инвалидности I и II групп будут засчитывать в стаж работы.
По заявлению гражданина госорганы будут производить перерасчет пенсии один раз в два года с учетом стажа работы и заработка, приобретенного после назначения пенсии по инвалидности I и II группы.