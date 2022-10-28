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https://uz.sputniknews.ru/20221028/jurnalist-rossii-segodnya-svetlana-babaeva-pogibla-v-krymu-29556351.html
Журналист "России сегодня" Светлана Бабаева погибла в Крыму
Журналист "России сегодня" Светлана Бабаева погибла в Крыму
Руководитель регионального подразделения в Симферополе погибла в пятницу в результате несчастного случая.
2022-10-28T20:06+0500
2022-10-28T20:06+0500
россия
журналист
миа "россия сегодня"
погиб
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ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла в пятницу в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиахолдинга.
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руководитель регионального подразделения в симферополе погибла в пятницу в результате несчастного случая
руководитель регионального подразделения в симферополе погибла в пятницу в результате несчастного случая

Журналист "России сегодня" Светлана Бабаева погибла в Крыму

20:06 28.10.2022
© RIA NovostiРуководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия Сегодня" Светлана Бабаева. Архивное фото
Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы Россия Сегодня Светлана Бабаева. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2022
© RIA Novosti
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Руководитель регионального подразделения в Симферополе погибла в пятницу в результате несчастного случая.
ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла в пятницу в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиахолдинга.
"Света, неугомонная Света - профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией. Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась "за ленточку", желая поддержать наших героев. Шальная пуля… Светы, ее энергии и задора нам всем будет очень не хватать…", - приводит пресс-служба слова гендиректора "России сегодня" Дмитрия Киселева.
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