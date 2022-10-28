https://uz.sputniknews.ru/20221028/jurnalist-rossii-segodnya-svetlana-babaeva-pogibla-v-krymu-29556351.html

Журналист "России сегодня" Светлана Бабаева погибла в Крыму

Журналист "России сегодня" Светлана Бабаева погибла в Крыму

Руководитель регионального подразделения в Симферополе погибла в пятницу в результате несчастного случая.

2022-10-28T20:06+0500

2022-10-28T20:06+0500

2022-10-28T20:06+0500

россия

журналист

миа "россия сегодня"

погиб

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ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла в пятницу в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиахолдинга.

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руководитель регионального подразделения в симферополе погибла в пятницу в результате несчастного случая