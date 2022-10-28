Матвиенко наградила Танзилу Нарбаеву Орденом Дружбы

"Для меня это большая честь. Значение этого ордена очень большое, потому что во все времена и у всех народов работа по укреплению дружбы между народами заслуживала самого высокого признания. Поэтому я считаю, что эта награда предоставлена не только мне. Ею награждены все мои коллеги - парламентарии Узбекистана, которые делают очень многое для развития отношений с Российской Федерацией", - сказала в ответной речи Танзила Нарбаева.