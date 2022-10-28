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Матвиенко наградила Танзилу Нарбаеву Орденом Дружбы
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20221028/matvienko-nagradila-tanzilu-narbaevu-ordenom-drujby-29540520.html
Матвиенко наградила Танзилу Нарбаеву Орденом Дружбы
Матвиенко наградила Танзилу Нарбаеву Орденом Дружбы
Валентина Матвиенко открыла пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ в Самарканде. 28.10.2022, Sputnik Узбекистан
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политика
танзила нарбаева
валентина матвиенко
россия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. В Самарканде стартовало 54-е пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств (МПА СНГ).В ходе заседания председатель Совета Федерации вручила главе Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзиле Нарбаевой Орден Дружбы Российской Федерации.Танзила Нарбаева в свою очередь поблагодарила Валентину Матвиенко и президента России Владимира Путина за высокую награду. Валентина Матвиенко выступила с приветственной речью к участникам заседания.Накануне Валентина Матвиенко также вручила первому заместителю председателя Сената Олий Мажлиса Садыку Сафаеву высшую награду Совета Федерации России - нагрудный знак "За заслуги в области парламентаризма".Читайте также: Валентина Матвиенко вручила награду Садыку Сафаеву - видео
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танзила нарбаева, валентина матвиенко, россия, узбекистан
танзила нарбаева, валентина матвиенко, россия, узбекистан

Матвиенко наградила Танзилу Нарбаеву Орденом Дружбы

11:32 28.10.2022 (обновлено: 11:45 28.10.2022)
© Sputnik/Рамиз БахтияровВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2022
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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Рамиз Бахтияров
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Валентина Матвиенко открыла пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. В Самарканде стартовало 54-е пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств (МПА СНГ).
В ходе заседания председатель Совета Федерации вручила главе Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзиле Нарбаевой Орден Дружбы Российской Федерации.
"Вы являетесь давним искренним другом России и эта высокая награда служит достойной оценкой вашего неустанного добросовестного труда, признанием вашего личного вклада в укрепление российско-узбекского сотрудничества. Несомненно, одним из важнейших факторов его успешного развития является ваше содействие расширению межпарламентского взаимодействия", - сказала она.
Танзила Нарбаева в свою очередь поблагодарила Валентину Матвиенко и президента России Владимира Путина за высокую награду.
"Для меня это большая честь. Значение этого ордена очень большое, потому что во все времена и у всех народов работа по укреплению дружбы между народами заслуживала самого высокого признания. Поэтому я считаю, что эта награда предоставлена не только мне. Ею награждены все мои коллеги - парламентарии Узбекистана, которые делают очень многое для развития отношений с Российской Федерацией", - сказала в ответной речи Танзила Нарбаева.
Валентина Матвиенко выступила с приветственной речью к участникам заседания.

"За 30 лет своей истории Межпарламентская ассамблея СНГ не раз доказывала свою эффективность, востребованность, готовность, а главное умение оперативно реагировать на геополитические изменения, адаптироваться к новым реалиям, не снижая при этом ни темпа, ни объёма, ни качества своей работы. Я убеждена, что и дальнейшую нашу деятельность будут неизменны отличать конструктивный подход к задачам, общее стремление к укреплению сотрудничества и взаимной поддержки", - подчеркнула она.

Накануне Валентина Матвиенко также вручила первому заместителю председателя Сената Олий Мажлиса Садыку Сафаеву высшую награду Совета Федерации России - нагрудный знак "За заслуги в области парламентаризма".
Читайте также: Валентина Матвиенко вручила награду Садыку Сафаеву - видео
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