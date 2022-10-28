https://uz.sputniknews.ru/20221028/mejdu-regionami-uzbekistana-zapustyat-novye-aviareysy-29553406.html

Между регионами Узбекистана запустят новые авиарейсы

Между регионами Узбекистана запустят новые авиарейсы

Поручение принять меры по развитию авиасообщения внутри республики дал президент Шавкат Мирзиёев.

2022-10-28T19:02+0500

2022-10-28T19:02+0500

2022-10-28T19:36+0500

общество

прямой рейс

постановление

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ТАШКЕНТ, 28 окт – Sputnik. В Узбекистане запустят дополнительные авиарейсы между регионами. Такое постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев.В частности, с 1 марта 2023 года появятся регулярные авиарейсы по направлениям Самарканд-Нукус, Самарканд- Муйнак, Самарканд-Термез, Бухара-Термез, Наманган-Термез и Наманган-Нукус.Кроме того, Министерство транспорта должно восстановить авиасообщение регионов с аэропортами "Шахрисабз" и "Сариосие", а также наладить авиасообщение с аэропортом "Зомин".В рамках новой стратегии АО "Uzbekistan Airports" создает единую систему логистики, которая будет согласовывать расписание авиарейсов с удобными для пассажиров железнодорожными и автобусными маршрутами.Льготы и условия для развития сферыДокумент продлевает до 1 января 2026 года сроки предоставления авиакомпаниям-резидентам Узбекистана субсидий из республиканского бюджета в размере 25% стоимости авиабилетов на авиарейсы по внутренним туристским маршрутам.Кроме того, авиакомпании до 1 января 2028 года освобождаются от уплаты таможенных платежей (за исключением налога на добавленную стоимость и таможенного сбора) за ввозимую в страну технику для обслуживания воздушных судов, оборудование для них, комплектующие, запасные части и техническую документацию (в соответствии с перечнем), которые не производятся на территории самой республики.В структуре АО "Uzbekistan Airports" появится малобюджетная (low-cost) авиакомпания ООО "SILK AVIA". Она будет обслуживать на местных маршрутах:До конца года компания закупит три воздушных судна модели "ATR72-600", а еще девять воздушных судов модели "ATR" - до конца 2024 года.Читайте также: Вьетнамская авиакомпания запускает рейсы в Узбекистан

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