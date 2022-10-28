https://uz.sputniknews.ru/20221028/parlamentskaya-diplomatiya-igraet-vajnuyu-rol-v-uglublenii-vzaimoponimaniya---narbaeva-29541989.html

"Парламентская дипломатия играет важную роль в углублении взаимопонимания" - Нарбаева

"Парламентская дипломатия играет важную роль в углублении взаимопонимания" - Нарбаева

Спикер Сената Олий Мажлиса озвучила повестку дня 54-го пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ в Самарканде. 28.10.2022, Sputnik Узбекистан

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политика

снг

парламент

танзила нарбаева

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ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана выступила на 54-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств (МПА СНГ), сообщает корреспондент Sputnik.В своей речи она подчеркнула особую роль межпарламентского взаимодействия в развитии отношений между странами.Сенатор также озвучила насыщенную повестку дня пленарного заседания.Парламентариям также предстоит обсудить перспективный план модельного законотворчества в СНГ на 2023–2025 годы, который призван определить дальнейшие приоритеты работы МПА в этом направлении.Читайте также: Матвиенко наградила Танзилу Нарбаеву Орденом Дружбы

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