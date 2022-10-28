"Парламентская дипломатия играет важную роль в углублении взаимопонимания" - Нарбаева
12:19 28.10.2022 (обновлено: 12:20 28.10.2022)
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаТанзила Нарбаева
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Спикер Сената Олий Мажлиса озвучила повестку дня 54-го пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана выступила на 54-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств (МПА СНГ), сообщает корреспондент Sputnik.
В своей речи она подчеркнула особую роль межпарламентского взаимодействия в развитии отношений между странами.
"В условиях усиливающейся напряженности и стратегической неопределенности, беспрецедентного дефицита диалога и доверия, растущей неопределенности в международных отношениях, именно парламентская дипломатия может сыграть значительную роль в укреплении взаимного доверия и углублении взаимопонимания между государствами, а также налаживании всестороннего многоуровневого общения", - сказала она.
Сенатор также озвучила насыщенную повестку дня пленарного заседания.
"Повестка дня нашего сегодняшнего заседания охватывает такие действительно насущные вопросы, как безопасность, противодействие преступности, цифровизация, трудовые права, электоральное право, интеллектуальная собственность, научно-техническая деятельность, образование, молодежь и дети, сфера культуры и многие другие", - уточнила она.
Парламентариям также предстоит обсудить перспективный план модельного законотворчества в СНГ на 2023–2025 годы, который призван определить дальнейшие приоритеты работы МПА в этом направлении.
Читайте также: Матвиенко наградила Танзилу Нарбаеву Орденом Дружбы