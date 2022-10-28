https://uz.sputniknews.ru/20221028/sankt-peterburgskiy-politex--podpisal-soglasheniya-s-vuzami-uzbekistana-29552201.html
Санкт-Петербургский политех подписал соглашения с вузами Узбекистана
Санкт-Петербургский политех подписал соглашения с вузами Узбекистана
Российский вуз подписал серию партнерских соглашений и дорожных карт в рамках Российско-узбекского образовательного форума в Самарканде.
2022-10-28T18:16+0500
2022-10-28T18:16+0500
2022-10-28T18:31+0500
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вузы
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ТАШКЕНТ, 28 окт – Sputnik. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) подписал пять новых партнерских соглашений с вузами Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования России.Руководство вуза подписало соглашения и дорожные карты с партнерами из Узбекистана в рамках Российско-узбекистанского образовательного форума "Интеграция образования, производства и науки — драйвер экономической эффективности", прошедшего 26-27 октября в Самарканде.Политехнический университет на форуме представляли проректор по международной деятельности Дмитрий Арсеньев и начальник Отдела международного межвузовского сотрудничества Екатерина Беляевская. В рамках деловой программы они провели свыше 10 встреч с руководством узбекских вузов и подписали 5 соглашений о сотрудничестве.Санкт-Петербургский университет договорился о сотрудничестве с Ташкентским государственным техническим университетом, Самаркандским государственным университетом, Самаркандским институтом экономики и сервиса и Узбекским государственным университетом мировых языков.СПбПУ планирует провести совместно с Ташкентским государственным техническим университетом международные соревнования по робототехнике и радиотехнике, реализовать программы дополнительного образования, стажировок и совместной аспирантуры.Вместе с Самаркандским государственным университетом (СамГУ) Политех подписал соглашение, в рамках которого к обучению в магистратуре СПбПУ приступят 25 студентов СамГУ. Еще одно соглашение, подписанное вузами, посвящено созданию трех совместных лабораторий: "Прикладная биотехнология", "Робототехника", "Аддитивное производство и новые материалы".Еще два общих партнерских соглашения Политех подписал с Самаркандским институтом экономики и сервиса (СамИЭС) и Узбекским государственным университетом мировых языков. Стороны планируют расширять сотрудничество по научному и образовательному направлениям, также активно идут переговоры о создании совместных сетевых образовательных программ в области интеллектуальных систем в гуманитарной сфере.Читайте также: "Наука и образование могут стать локомотивами сотрудничества стран" — Садовничий
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российско-узбекский образовательный форум санкт-петербургский политехнический университет
российско-узбекский образовательный форум санкт-петербургский политехнический университет
Санкт-Петербургский политех подписал соглашения с вузами Узбекистана
18:16 28.10.2022 (обновлено: 18:31 28.10.2022)
Российский вуз подписал серию партнерских соглашений и дорожных карт в рамках Российско-узбекского образовательного форума в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 28 окт – Sputnik. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) подписал пять новых партнерских соглашений с вузами Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования России.
Руководство вуза подписало соглашения и дорожные карты с партнерами из Узбекистана в рамках Российско-узбекистанского образовательного форума "Интеграция образования, производства и науки — драйвер экономической эффективности", прошедшего 26-27 октября в Самарканде.
Политехнический университет на форуме представляли проректор по международной деятельности Дмитрий Арсеньев и начальник Отдела международного межвузовского сотрудничества Екатерина Беляевская. В рамках деловой программы они провели свыше 10 встреч с руководством узбекских вузов и подписали 5 соглашений о сотрудничестве.
Санкт-Петербургский университет договорился о сотрудничестве с Ташкентским государственным техническим университетом, Самаркандским государственным университетом, Самаркандским институтом экономики и сервиса и Узбекским государственным университетом мировых языков.
"Мы видим конкретные намерения реализовывать совместные проекты и образовательные программы, обмениваться опытом, помогать друг другу. Уверен, что партнёрские соглашения, которые Политех подписал с ведущими вузами Узбекистана, будут способствовать усилению этого продуктивного взаимодействия и достижению ощутимых результатов", - прокомментировал подписание документов ректор СПбПУ Андрей Рудской.
СПбПУ планирует провести совместно с Ташкентским государственным техническим университетом международные соревнования по робототехнике и радиотехнике, реализовать программы дополнительного образования, стажировок и совместной аспирантуры.
Вместе с Самаркандским государственным университетом (СамГУ) Политех подписал соглашение, в рамках которого к обучению в магистратуре СПбПУ приступят 25 студентов СамГУ. Еще одно соглашение, подписанное вузами, посвящено созданию трех совместных лабораторий: "Прикладная биотехнология", "Робототехника", "Аддитивное производство и новые материалы".
Еще два общих партнерских соглашения Политех подписал с Самаркандским институтом экономики и сервиса (СамИЭС) и Узбекским государственным университетом мировых языков. Стороны планируют расширять сотрудничество по научному и образовательному направлениям, также активно идут переговоры о создании совместных сетевых образовательных программ в области интеллектуальных систем в гуманитарной сфере.