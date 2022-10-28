https://uz.sputniknews.ru/20221028/stroitelstvo-krasota-it-chemu-obuchaet-uzbekistantsev-rossiyskaya-organizatsiya-29554551.html

Строительство, красота, IT: чему обучает узбекистанцев российская организация

Строительство, красота, IT: чему обучает узбекистанцев российская организация

Российское агентство реализует для граждан Узбекистана ряд образовательных программ, помогая им освоить навыки, востребованные как в республике. Так и за ее... 28.10.2022, Sputnik Узбекистан

2022-10-28T19:47+0500

2022-10-28T19:47+0500

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ТАШКЕНТ, 28 окт – Sputnik. Российское Агентство развития навыков и профессий обучает узбекистанцев наиболее востребованным в стране навыкам. Среди участников программы – работники строительной отрасли, бьюти-индустрии и других сфер.Узбекистан заключил договор о сотрудничестве с российской организацией три года назад. Подробнее о программе подготовки специалистов в интервью корреспонденту Sputnik рассказала заместитель генерального директора по международной деятельности Агентства Алина Досканова.Проекты для граждан УзбекистанаПримером такого сотрудничества является пилотный проект по обучению специалистов бьюти-индустрии. По запросу Министерства труда республики агентство проводит обучение по направлению "Эстетическая косметология". Российские и международные эксперты в течение 3–6 месяцев читают авторский курс, проводят обучение, отрабатывают практические навыки с гражданами республики в профильных центрах подготовки республики в разных регионах страны.К примеру, в 2020-2021 годах российское Агентство развития навыков и профессий совместно с узбекистанским Агентством по внешней трудовой миграции обучало узбекистанцев в России востребованным строительным навыкам. Трудовые мигранты могли пройти обучение таким компетенциям, как "Сантехника и отопление", "Малярные и декоративные работы", "Электромонтаж" и "Сварочные технологии".Обучение, состоящее из теоретического и практического блоков, проходило в пяти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске.Развитие системы обученияС 2020 года власти страны совместно с агентством приступили к реформе системы среднего профессионального образования.На базе этих центров узбекистанцы проходят обучение, сдают экзамен и получают специальный документ – скиллс-паспорт. Этот документ подтверждает их уровень владения теми или иными навыками. В Узбекистане скиллс-паспорт официально приравнивается к диплому о среднем профессиональном образованииПеречень компетенций, которым обучают в центрах, агентство составляло после серии консультаций с руководством республики.Все компетенции в программе можно разделить на два направления. Часть из них востребована уже сейчас, а часть потребуются в ближайшем будущем для роста экономики.Международное сотрудничествоАгентство развития навыков и профессий сотрудничает не только с Узбекистаном, но и с другими странами ближнего и дальнего зарубежья. Изначально двусторонние проекты организация начала проводить с Арменией, Беларусью, Казахстаном. Потом к этому объединению стали подключаться страны более широкого списка Евразии – Иран, Монголия, Китай, Иран. С 2017 года появились многосторонние проекты и с 2020 года начала свою деятельность Евразийская программа развития компетенций.Цель программы – обеспечить международную кадровую мобильность в Евразии. В подавляющем большинстве стран региона наиболее востребованными остаются направления, связанные со строительством. Но есть в программе и современные компетенции.Ключевым мероприятием программы является Евразийский чемпионат. На нем участники из разных стран демонстрируют свои навыки по определенному списку компетенций.Узбекистанцы участвуют в соревновании с 2019 года. Команды состязались в чемпионате в очном и дистанционном форматах по компетенциям "Веб-технологии", "Электромонтаж", "Сухое строительство и штукатурные работы", "Мобильная робототехника", "Эстетическая косметология", "Технологии моды", "Кондитерское дело" и завоевали серебряные и бронзовые награды.Читайте также: Санкт-Петербургский политех подписал соглашения с вузами Узбекистана

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