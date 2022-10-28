Строительство, красота, IT: чему обучает узбекистанцев российская организация
19:47 28.10.2022 (обновлено: 19:53 28.10.2022)
© Агентство развития навыков и профессийРоссийское Агентство развития навыков и профессий обучает узбекистанцев наиболее востребованным навыкам.
© Агентство развития навыков и профессий
Российское агентство реализует для граждан Узбекистана ряд образовательных программ, помогая им освоить навыки, востребованные как в республике. Так и за ее пределами.
ТАШКЕНТ, 28 окт – Sputnik. Российское Агентство развития навыков и профессий обучает узбекистанцев наиболее востребованным в стране навыкам. Среди участников программы – работники строительной отрасли, бьюти-индустрии и других сфер.
Узбекистан заключил договор о сотрудничестве с российской организацией три года назад. Подробнее о программе подготовки специалистов в интервью корреспонденту Sputnik рассказала заместитель генерального директора по международной деятельности Агентства Алина Досканова.
© Агентство развития навыков и профессийАлина Досканова, заместитель генерального директора по международной деятельности Агентства развития навыков и профессий
Алина Досканова, заместитель генерального директора по международной деятельности Агентства развития навыков и профессий
© Агентство развития навыков и профессий
Проекты для граждан Узбекистана
Примером такого сотрудничества является пилотный проект по обучению специалистов бьюти-индустрии. По запросу Министерства труда республики агентство проводит обучение по направлению "Эстетическая косметология". Российские и международные эксперты в течение 3–6 месяцев читают авторский курс, проводят обучение, отрабатывают практические навыки с гражданами республики в профильных центрах подготовки республики в разных регионах страны.
"Ключевым запросом наших партнеров из Узбекистана является вопрос повышения качества трудовой миграции в партнерские страны, в том числе в Российскую Федерацию, поэтому бóльшая часть нашего сотрудничества направлена на синхронизацию стандартов обучения с российским рынком труда", - пояснила Досканова.
К примеру, в 2020-2021 годах российское Агентство развития навыков и профессий совместно с узбекистанским Агентством по внешней трудовой миграции обучало узбекистанцев в России востребованным строительным навыкам. Трудовые мигранты могли пройти обучение таким компетенциям, как "Сантехника и отопление", "Малярные и декоративные работы", "Электромонтаж" и "Сварочные технологии".
Обучение, состоящее из теоретического и практического блоков, проходило в пяти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске.
Развитие системы обучения
С 2020 года власти страны совместно с агентством приступили к реформе системы среднего профессионального образования.
"В течение года реализовывался проект по запуску центров профессионального обучения (ЦПО) и центров оценки компетенций и квалификаций (ЦОКК) в стране. На текущий момент их уже 14", - рассказывает Алина Досканова.
На базе этих центров узбекистанцы проходят обучение, сдают экзамен и получают специальный документ – скиллс-паспорт. Этот документ подтверждает их уровень владения теми или иными навыками. В Узбекистане скиллс-паспорт официально приравнивается к диплому о среднем профессиональном образовании
Перечень компетенций, которым обучают в центрах, агентство составляло после серии консультаций с руководством республики.
© Агентство развития навыков и профессийПредставители Агентства развития навыков и профессий на встрече в посольстве Узбекистана в Москве
Представители Агентства развития навыков и профессий на встрече в посольстве Узбекистана в Москве
© Агентство развития навыков и профессий
"На высшем уровне в рамках межправительственных комиссий обсуждались вопросы отраслевого развития, определяли те или иные компетенции, которые являются ключевыми для развития на данный момент", - поясняет представитель агентства.
Все компетенции в программе можно разделить на два направления. Часть из них востребована уже сейчас, а часть потребуются в ближайшем будущем для роста экономики.
© Агентство развития навыков и профессийАлина Досканова, заместитель генерального директора по международной деятельности Агентства развития навыков и профессий
Алина Досканова, заместитель генерального директора по международной деятельности Агентства развития навыков и профессий
© Агентство развития навыков и профессий
Международное сотрудничество
Агентство развития навыков и профессий сотрудничает не только с Узбекистаном, но и с другими странами ближнего и дальнего зарубежья. Изначально двусторонние проекты организация начала проводить с Арменией, Беларусью, Казахстаном. Потом к этому объединению стали подключаться страны более широкого списка Евразии – Иран, Монголия, Китай, Иран. С 2017 года появились многосторонние проекты и с 2020 года начала свою деятельность Евразийская программа развития компетенций.
"На сегодняшний день мы говорим о Концепции Большого евразийского партнерства, в рамках которого страны Евразии, как крупного макрорегиона, развиваются совместно и совместно реализуют инициативы", - сказала замдиректора агентства.
Цель программы – обеспечить международную кадровую мобильность в Евразии. В подавляющем большинстве стран региона наиболее востребованными остаются направления, связанные со строительством. Но есть в программе и современные компетенции.
"В этой части перспективными и новыми направлениями являются компетенции блока Future Skills, которые мы активно развиваем и пилотируем в рамках сетевых образовательных программ: "Управление БПЛА", "Машинное обучение и большие данные", компетенции, связанные с IT, – "Веб-дизайн", "Инженерный дизайн CAD" и так далее", - рассказала Алина Досканова.
Ключевым мероприятием программы является Евразийский чемпионат. На нем участники из разных стран демонстрируют свои навыки по определенному списку компетенций.
© Агентство развития навыков и профессийКоманда Узбекистана на Евразийском чемпионате
Команда Узбекистана на Евразийском чемпионате
© Агентство развития навыков и профессий
Узбекистанцы участвуют в соревновании с 2019 года. Команды состязались в чемпионате в очном и дистанционном форматах по компетенциям "Веб-технологии", "Электромонтаж", "Сухое строительство и штукатурные работы", "Мобильная робототехника", "Эстетическая косметология", "Технологии моды", "Кондитерское дело" и завоевали серебряные и бронзовые награды.