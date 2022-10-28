https://uz.sputniknews.ru/20221028/tsentralnoaziatskie-igry-mogut-vozobnovit-v-blijayshie-dva-goda-29547147.html

Центральноазиатские игры могут возобновить в ближайшие два года

Центральноазиатские игры могут возобновить в ближайшие два года

Об этом договорились представители олимпийских комитетов Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

2022-10-28T16:01+0500

2022-10-28T16:01+0500

2022-10-28T16:11+0500

спорт

центральная азия

национальный олимпийский комитет узбекистана

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ТАШКЕНТ, 28 окт – Sputnik. Представители олимпийских комитетов Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана договорились о возобновлении Центральноазиатских игр.Переговоры прошли на полях Генассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Южной Корее, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Казахстана.Кроме того, представители олимпийских комитетов договорились совместно разработать механизмы для улучшения индивидуальных и совместных подготовок стран к 2023 году, который будет квалификационным этапом на пути к Олимпийским играм-2024 в Париже.Первые Центральноазиатские игры состоялись в сентябре 1995 года в Ташкенте. В 1997 году их принимали в Казахстане, в 1999-м - в Кыргызстане. В 2001 году Ашхабад отказался от проведения игр. А в 2003 году они прошли в Таджикистане.Читайте также: В Намангане пройдет Международный турнир по тхэквондо

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