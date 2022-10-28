https://uz.sputniknews.ru/20221028/tsentralnoaziatskie-igry-mogut-vozobnovit-v-blijayshie-dva-goda-29547147.html
Центральноазиатские игры могут возобновить в ближайшие два года
Центральноазиатские игры могут возобновить в ближайшие два года
Об этом договорились представители олимпийских комитетов Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
2022-10-28T16:01+0500
2022-10-28T16:01+0500
2022-10-28T16:11+0500
спорт
центральная азия
национальный олимпийский комитет узбекистана
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ТАШКЕНТ, 28 окт – Sputnik. Представители олимпийских комитетов Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана договорились о возобновлении Центральноазиатских игр.Переговоры прошли на полях Генассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Южной Корее, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Казахстана.Кроме того, представители олимпийских комитетов договорились совместно разработать механизмы для улучшения индивидуальных и совместных подготовок стран к 2023 году, который будет квалификационным этапом на пути к Олимпийским играм-2024 в Париже.Первые Центральноазиатские игры состоялись в сентябре 1995 года в Ташкенте. В 1997 году их принимали в Казахстане, в 1999-м - в Кыргызстане. В 2001 году Ашхабад отказался от проведения игр. А в 2003 году они прошли в Таджикистане.Читайте также: В Намангане пройдет Международный турнир по тхэквондо
центральная азия
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центральноазиатские игры узбекистан национальный олимпийский комитет казахстан кыргызстан таджикистан
центральноазиатские игры узбекистан национальный олимпийский комитет казахстан кыргызстан таджикистан
Центральноазиатские игры могут возобновить в ближайшие два года
16:01 28.10.2022 (обновлено: 16:11 28.10.2022)
Об этом договорились представители олимпийских комитетов Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
ТАШКЕНТ, 28 окт – Sputnik. Представители олимпийских комитетов Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана договорились о возобновлении Центральноазиатских игр.
Переговоры прошли на полях Генассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Южной Корее, сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета Казахстана.
"Стороны договорились совместно разработать спортивную программу, а также возобновить Игры в ближайшие два года. Страна проведения и даты будут определены позже, - говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, представители олимпийских комитетов договорились совместно разработать механизмы для улучшения индивидуальных и совместных подготовок стран к 2023 году, который будет квалификационным этапом на пути к Олимпийским играм-2024 в Париже.
Первые Центральноазиатские игры состоялись в сентябре 1995 года в Ташкенте. В 1997 году их принимали в Казахстане, в 1999-м - в Кыргызстане. В 2001 году Ашхабад отказался от проведения игр. А в 2003 году они прошли в Таджикистане.