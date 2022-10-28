https://uz.sputniknews.ru/20221028/tseny-na-lekarstva-v-uzbekistane-vozmut-pod-kontrol-29533565.html

Цены на лекарства в Узбекистане возьмут под контроль

Цены на лекарства в Узбекистане возьмут под контроль

Выпуск новых лекарств возможен только после клинических исследований при соответствии требованиям "Надлежащей производственной практики – GMP".

2022-10-28T08:03+0500

2022-10-28T08:03+0500

2022-10-28T08:03+0500

общество

лекарства

узбекистан

постановление

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ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дополнительных мерах по обеспечению населения качественными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения".Начиная с 1 января 2023 года, все новые лекарственные средства, кроме утвержденного перечня, должны проходить государственную регистрацию на основе клинических исследований. Исследования будут проводить после изучения условий производства требованиям "Надлежащей производственной практики – GMP".Документ отменяет государственную регистрацию лекарств и утверждение перечня лекарственных средств, выдаваемых без рецепта Минздравом. Лекарства будут продавать по рецепту или без рецепта в зависимости от порядка, указанного в инструкции к тому или иному препарату.Меняется система обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями пациентов в государственных больницах. На первом этапе, в течение 2023 года в больницах республиканского уровня выдачу лекарств пациентам будут финансировать из средств Госфонда медицинского страхования.В рамках гарантированного пакета медицинских услуг лекарства по смете расходов больницы будут выдавать бесплатно, а в остальных случаях – на платной основе по ценам, утвержденным в больницах. При этом цена закупки лекарств больницей не должна быть выше установленных оптовых референтных цен.Начиная с 1 июля 2023 года, документ запрещает сертификацию лекарственных средств без указания референтной цены или с превышением указанной цены. Внедряется общественный контроль в розничной торговле лекарственных средств.Начиная с 1 мая 2023 года:Референтное ценообразование — это сравнение цен продукции производителя в стране производства и нескольких других странах, проводимое регулирующим органом. Все производители регистрируют в Узбекистане цену на лекарственное средство, а государственный регулятор, сравнив уровни цен в других странах, выбирает порог входной цены на рынок, запретив продавцам превышать его.Читайте также: В ряде районов Узбекистана введут особый порядок местного управления

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