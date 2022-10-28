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Укрепление сотрудничества – лейтмотив выступления премьеров на саммите в Астане
Укрепление сотрудничества – лейтмотив выступления премьеров на саммите в Астане
Премьер-министры России, Казахстана и Кыргызстана выступили за снятие ограничений и недопушение протекционизма в торгово-экономических отношениях между странами содружества.
2022-10-28T17:27+0500
2022-10-28T17:47+0500
в мире
снг
астана
заседание
премьер-министр
михаил мишустин
садыр жапаров
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ТАШКЕНТ, 28 окт – Sputnik. В Астане проходит заседание глав правительств стран-участниц СНГ. Основной темой выступления премьер-министров стало укрепление и расширение сотрудничества между странами.Россия - надежный партнерГлава правительства РФ Михаил Мишустин отметил что Россия остаётся надёжным союзником для партнёров по СНГ несмотря на сложные времена в мировой экономике.Он отметил, что сейчас мировая экономическая система переживает сложные времена, и причина этому - стремление коллективного Запада использовать протекционистские меры и односторонние нелегитимные санкции, в том числе против России и Беларуси.Мишустин также подчеркнул, что экономическое пространство СНГ обладает серьезным потенциалом развития и торговля России со странами СНГ значительно ускорилась за последний год.Товарооборот России с государствами СНГ за 2021 год вырос более чем на 30%, за 7 месяцев 2022-го – еще на 6%. В том числе экспорт увеличился почти на четверть, превысив $65 млрд а импорт вырос на 25%, достигнув почти до $32 млрд.Российский премьер подчеркнул важность завершения переговоров по проекту соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций.Казахстан за многогранное сотрудничествоПремьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подчеркнул, что Казахстан является одним из активных участников СНГ и заинтересован в расширении сотрудничества в рамках содружества.Он также отметил, что за прошедшие годы организация доказала свою востребованность, стала прочным фундаментом дружественных отношений между странами.Министр подчеркнул, что взаимодействие между странами СНГ позволяет снижать негативные тенденции, происходящие в мировой экономике, способствует развитию взаимовыгодного партнерства.Кыргызстан за активизацию деловых связей в СНГПремьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров высказался за снижение зависимости экономик СНГ от внешних рынков и оживление деловых связей внутри Содружества.Читайте также: Абдулла Арипов принимает участие во встрече премьеров СНГ
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астана саммит глав правительств снг
астана саммит глав правительств снг

Укрепление сотрудничества – лейтмотив выступления премьеров на саммите в Астане

17:27 28.10.2022 (обновлено: 17:47 28.10.2022)
© Sputnik / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ М. Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Астане
Премьер-министр РФ М. Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Астане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2022
© Sputnik / Дмитрий Астахов
/
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Премьер-министры России, Казахстана и Кыргызстана выступили за снятие ограничений и недопушение протекционизма в торгово-экономических отношениях между странами содружества.
ТАШКЕНТ, 28 окт – Sputnik. В Астане проходит заседание глав правительств стран-участниц СНГ. Основной темой выступления премьер-министров стало укрепление и расширение сотрудничества между странами.

Россия - надежный партнер

Глава правительства РФ Михаил Мишустин отметил что Россия остаётся надёжным союзником для партнёров по СНГ несмотря на сложные времена в мировой экономике.
"Взаимодействие внутри Содружества продолжает развиваться. Россия остаётся надёжным союзником и торговым партнёром. Мы внимательно и с уважением относимся к интересам ближайших соседей", - сказал он.
Он отметил, что сейчас мировая экономическая система переживает сложные времена, и причина этому - стремление коллективного Запада использовать протекционистские меры и односторонние нелегитимные санкции, в том числе против России и Беларуси.
Мишустин также подчеркнул, что экономическое пространство СНГ обладает серьезным потенциалом развития и торговля России со странами СНГ значительно ускорилась за последний год.
Товарооборот России с государствами СНГ за 2021 год вырос более чем на 30%, за 7 месяцев 2022-го – еще на 6%. В том числе экспорт увеличился почти на четверть, превысив $65 млрд а импорт вырос на 25%, достигнув почти до $32 млрд.
Российский премьер подчеркнул важность завершения переговоров по проекту соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций.

Казахстан за многогранное сотрудничество

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подчеркнул, что Казахстан является одним из активных участников СНГ и заинтересован в расширении сотрудничества в рамках содружества.
Он также отметил, что за прошедшие годы организация доказала свою востребованность, стала прочным фундаментом дружественных отношений между странами.
"Многогранное сотрудничество выстроено с учетом принципов взаимного доверия, прагматизма и соблюдения баланса интересов", - подчеркнул Алихан Смаилов.
Министр подчеркнул, что взаимодействие между странами СНГ позволяет снижать негативные тенденции, происходящие в мировой экономике, способствует развитию взаимовыгодного партнерства.

Кыргызстан за активизацию деловых связей в СНГ

Премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров высказался за снижение зависимости экономик СНГ от внешних рынков и оживление деловых связей внутри Содружества.
"Только общими усилиями мы сможем снизить зависимость от импортных составляющих в совокупной экономике объединения. Это потребует, прежде всего, раскрытия в полной мере потенциала Договора о зоне свободной торговли в СНГ и максимального упрощения условий для движения товарных и инвестиционных потоков", — заявил он.
Читайте также: Абдулла Арипов принимает участие во встрече премьеров СНГ
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