https://uz.sputniknews.ru/20221028/ukreplenie-sotrudnichestva--leytmotiv-vystupleniya-premerov-na-sammite-v-astane-29551366.html

Укрепление сотрудничества – лейтмотив выступления премьеров на саммите в Астане

Укрепление сотрудничества – лейтмотив выступления премьеров на саммите в Астане

Премьер-министры России, Казахстана и Кыргызстана выступили за снятие ограничений и недопушение протекционизма в торгово-экономических отношениях между странами содружества.

2022-10-28T17:27+0500

2022-10-28T17:27+0500

2022-10-28T17:47+0500

в мире

снг

астана

заседание

премьер-министр

михаил мишустин

садыр жапаров

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ТАШКЕНТ, 28 окт – Sputnik. В Астане проходит заседание глав правительств стран-участниц СНГ. Основной темой выступления премьер-министров стало укрепление и расширение сотрудничества между странами.Россия - надежный партнерГлава правительства РФ Михаил Мишустин отметил что Россия остаётся надёжным союзником для партнёров по СНГ несмотря на сложные времена в мировой экономике.Он отметил, что сейчас мировая экономическая система переживает сложные времена, и причина этому - стремление коллективного Запада использовать протекционистские меры и односторонние нелегитимные санкции, в том числе против России и Беларуси.Мишустин также подчеркнул, что экономическое пространство СНГ обладает серьезным потенциалом развития и торговля России со странами СНГ значительно ускорилась за последний год.Товарооборот России с государствами СНГ за 2021 год вырос более чем на 30%, за 7 месяцев 2022-го – еще на 6%. В том числе экспорт увеличился почти на четверть, превысив $65 млрд а импорт вырос на 25%, достигнув почти до $32 млрд.Российский премьер подчеркнул важность завершения переговоров по проекту соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций.Казахстан за многогранное сотрудничествоПремьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подчеркнул, что Казахстан является одним из активных участников СНГ и заинтересован в расширении сотрудничества в рамках содружества.Он также отметил, что за прошедшие годы организация доказала свою востребованность, стала прочным фундаментом дружественных отношений между странами.Министр подчеркнул, что взаимодействие между странами СНГ позволяет снижать негативные тенденции, происходящие в мировой экономике, способствует развитию взаимовыгодного партнерства.Кыргызстан за активизацию деловых связей в СНГПремьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров высказался за снижение зависимости экономик СНГ от внешних рынков и оживление деловых связей внутри Содружества.Читайте также: Абдулла Арипов принимает участие во встрече премьеров СНГ

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