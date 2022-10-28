https://uz.sputniknews.ru/20221028/uzbekistan-v-2022-godu-eksportiroval-bolee-589-tys-tonn-morkovi--29534553.html

Узбекистан в 2022 году экспортировал более 58,9 тыс. тонн моркови

Узбекистан в 2022 году экспортировал более 58,9 тыс. тонн моркови

Лидером по экспорту моркови среди узбекистанских регионов стала Андижанская область.

2022-10-28T10:58+0500

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общество

экспорт

статистика

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ТАШКЕНТ, 28 окт – Sputnik. С начала 2022 года Узбекистан экспортировал в семь стран мира 58,9 тыс. тонн моркови на сумму $10,5 млн, сообщает Государственный комитет по статистике.Это на 10,8 тыс. тонн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Лидерами по закупке моркови стали Казахстан (26 тыс. тонн), Кыргызстан (25,4 тыс. тонн), Россия (6,4 тыс. тонн) и Беларусь (6,4 тыс. тонн).Лидерами по экспорту среди регионов Узбекистана стали следующие области:Читайте также: С начала года Узбекистан экспортировал около 16 тыс. тонн хурмы

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