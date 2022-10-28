https://uz.sputniknews.ru/20221028/ya-uzbechka-no-predstavlyayu-rossiyu--xudojnitsa-farangiz-ra-ob-uchastii-v-biennale-v-tashkente-29556764.html

Я узбечка, но представляю Россию – художница Фарангиз Ра об участии в биеннале в Ташкенте

Я узбечка, но представляю Россию – художница Фарангиз Ра об участии в биеннале в Ташкенте

Художница Фарангиз Ра в интервью Sputnik рассказала о детстве в Самарканде, карьере в Москве и вдохновляющей атмосфере Узбекистана.

2022-10-28T21:30+0500

2022-10-28T21:30+0500

2022-10-28T21:30+0500

культура

художник

россия

узбекистан

ташкент

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ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. В Ташкенте сегодня завершается IX Биеннале современного искусства "Художник и общество. Концепции искусства будущего". В выставке участвовали художники и скульпторы из 35 стран, и, что интересно, Россию на ней представила уроженка Самарканда – популярная в России художница Фарангиз Ра, чьи работы выставляют в московских музеях и центрах современного искусства. Известность девушка получила в 2013 году, заняв второе место на Биеннале в Венеции.Sputnik публикует интервью с Фарангиз Ра, в котором она рассказывает о карьере в Москве, влиянии русских художников и вдохновении, которое дарит ей Самарканд.Картины как способ борьбы с детскими страхамиЛюбовь к русским художникам пошла благодаря книге, которую Фарангиз получила в подарок от сына известного узбекского художника Рашида Тимурова. В этой книге были собраны биографии и работы великих живописцев, и маленькой Фарангиз нравилось листать ее.Изучение репродукций однажды мотивировало Фарангиз написать собственную картину – девочка нарисовала себя и брата. "Я нарисовала нас со спины, смотрящими на реку, а вдалеке было много животных, тоже парами. Это олицетворение гармонии. Кстати, это, наверное, влияние Левитана, потому что изобразила я осень", - рассказывает Фарангиз.Картину в итоге даже взяли на выставку в музее "Чорсу" в Самарканде – более того, работу даже приобрели. Выбор профессии был очевиден – Фарангиз поступила в художественный колледж в родном Самарканде, а затем… поступила на юридический в Москве. Таково было настояние родителей, и Фарангиз согласилась, но любовь к искусству взяла вверх.Рисовала картины для коллег"Я отучилась и, даже, какое-то время работала по профессии. Но рисовать не переставала", - вспоминает Фарангиз и добавляет: рисовала даже в перерывах на работе, в крупной компании в Москве, куда устроилась после учебы.Шеф был испанцем, поэтому Фарангиз написала огненный шар – так она видела испанскую культуру и темперамент. Работа начальнику понравилась. "Они с женой даже пригласили меня к себе в замок в Испании, но я так и не съездила", - улыбается Фарангиз.Увидев работу, созданную для начальника, коллеги стали заказывать Фарангиз картины. Так, девушка работала в офисе, а в свободное время писала картины и посещала выставки современных художников, которые ей очень нравились."Меня завораживали работы современных художников. Даже если порой было что-то непонятно, то всегда было интересно. И я мечтала показать там и свою работу", - говорит Фарангиз. Стремление исполнить мечту победило – она поступила в Московский институт современного искусства "База". "Учеба там помогла понять, что не надо бояться своих мыслей и делать то, что ты хочешь", - резюмирует Фарангиз."Я очень рада представлять Россию""Что вы чувствуете, представляя Россию?" - спрашиваем мы Фарангиз, и она тут же отвечает: "Я очень рада представлять Россию. Чувствую гордость и воодушевление". Затем объясняет, почему: "Москва меня приняла хорошо. Наверное, потому что и я к ней со всей душой".Сыграло роль и отношение окружающих, считает Фарангиз. "Ко мне прекрасно относились. Как во время учебы, так и на работе. Поэтому я никогда не чувствовала себя ущемленной. Каких-то особых сложностей, у меня, как у приехавшей из Узбекистана, не было", - говорит она.Сегодня Фарангиз считает Москву своим домом, однако никогда не забывает о родине в своем творчестве. "В Самарканде меня всегда вдохновляла архитектура. Например, по Регистану я могла ходить часами. Если говорить в целом об Узбекистане, то это, конечно, люди и солнце, всегда теплая погода. А люди добрые, улыбающиеся и всегда отзывчивые", - говорит художница.Фарангиз – междисциплинарный художник. Это значит, что она работает не только с живописью, но также создает инсталляции и перфомансы (жанр театрально-художественного представления, выступление художника или группы людей на публике с целью произвести эффект или к чему-то призвать).На Биеннале в Ташкент Фарангиз привезла две работы – одна называется "Мир" и представляет собой два бумажных полотна по 20 метров каждое. Полотна изображают цикл жизни человека. "Праздники, взлеты и падения. В рисунках можно увидеть целую жизнь. И каждый прочитает их по-своему", - объясняет Фарангиз.А вторая инсталляция – это "Цветы", для нее художница использовала засохшие белые розы, которые в понимании Фарангиз являются символом чистоты души и помыслов. "Инсталляция выражает надежду на будущее. Я уверена, что никогда не бывает все абсолютно плохо, всегда остается место огоньку, лучику света, чему-то хорошему. Поэтому в инсталляции бутоны засохли, но стебли не согнулись и не упали", - говорит она.Читайте также: Уникальные экспонаты из узбекских музеев покажут в Париже — фото

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