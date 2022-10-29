https://uz.sputniknews.ru/20221029/evseev-kiev-gotov-ustraivat-tsunami-i-yadernye-katastrofy-ne-schitayas-s-jertvami-29572001.html

Евсеев: Киев готов устраивать цунами и ядерные катастрофы, не считаясь с жертвами

Евсеев: Киев готов устраивать цунами и ядерные катастрофы, не считаясь с жертвами

Вмешательство Запада во дела стран СНГ увеличивается.

2022-10-29T20:49+0500

2022-10-29T20:49+0500

2022-10-29T20:49+0500

видео

киев

катастрофа

ядерное оружие

жертвы

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В январских событиях в Алматы участвовали спецслужбы США, Великобритании и Турции. Также в летних событиях в Каракалпакстане тоже имел фактор внешнего вмешательства. Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.Как разведки России и стран СНГ могут бороться с этим? Почему антитеррористическое взаимодействие так важно между государствами СНГ? Пойдет ли Киев на взрыв "грязной бомбы"? Обо всем этом смотрите в видео Sputnik.

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