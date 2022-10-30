https://uz.sputniknews.ru/20221030/dron-ispolzovannyy-dlya-terakta-vzletel-iz-zernovogo-koridora--minoborony-rf-29596305.html
Дрон, использованный для теракта, взлетел из "зернового коридора" — Минобороны РФ
Дрон, использованный для теракта, взлетел из "зернового коридора" — Минобороны РФ
Специалисты Министерства обороны России подняли и изучили обломки морских дронов, использованных для теракта против кораблей и инфраструктуры Черноморского флота.
2022-10-30T20:04+0500
2022-10-30T20:04+0500
2022-10-30T20:04+0500
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ТАШКЕН, 30 окт — Sputnik. Министерство обороны России подняло обломки морских дронов, использованных для теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в акватории у города Севастополь, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.Как показала проверка, один из БПЛА был запущен с территории "зернового коридора", вероятно, с одного из судов.В субботу рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.Читайте также: Посол России ответил на обвинения в адрес РФ из-за выхода из зерновой сделки
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минобороны россии дроны бпла зерновой коридор
минобороны россии дроны бпла зерновой коридор
Дрон, использованный для теракта, взлетел из "зернового коридора" — Минобороны РФ
Специалисты Министерства обороны России подняли и изучили обломки морских дронов, использованных для теракта против кораблей и инфраструктуры Черноморского флота.
ТАШКЕН, 30 окт — Sputnik. Министерство обороны России подняло обломки морских дронов, использованных для теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в акватории у города Севастополь, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
"После отражения 29 октября с. г. террористической атаки на задействованные в обеспечении безопасности "зернового коридора" корабли Черноморского флота и гражданские суда, обломки применявшихся киевским режимом под руководством представителей Великобритании морских беспилотных аппаратов обнаружены и подняты на поверхность", — сказали в ведомстве.
Как показала проверка, один из БПЛА был запущен с территории "зернового коридора", вероятно, с одного из судов.
"...Координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море. По мнению специалистов, это может свидетельствовать о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины", — уточнили в Минобороны.
В субботу рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.