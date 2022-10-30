https://uz.sputniknews.ru/20221030/esche-odin-uzbekistanets-postradal-v-seule-29582044.html

Еще один узбекистанец пострадал в Сеуле

Еще один узбекистанец пострадал в Сеуле

Министерство иностранных дел Узбекистана распространило сообщение относительно трагедии в районе Итхэвон

2022-10-30T14:04+0500

2022-10-30T14:04+0500

2022-10-30T14:04+0500

происшествия

южная корея

мид узбекистана

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ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана сообщило об еще одном пострадавшем в результате трагедии в районе Итхэвон в Сеуле.По данным министерства, один узбекистанец был госпитализирован, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.Ранее посольство Узбекистана в Республике Корея сообщило об одном погибшем в результате давки.Напомним, трагедия произошла в субботу, 29 октября, в сеульском районе Итхэвон, известном своими вечеринками в честь Хэллоуина. В одном из узких переулков началась давка, в результате которой погиб как минимум 151 человек и более 80 человек пострадало. Среди погибших 19 иностранцев, в том числе трое россиян и один узбекистанец.Если кому-то из узбекистанцев в Республике Корея необходима помощь, посольство просит незамедлительно связаться со своим консульским отделом.Читайте также: В результате давки в Сеуле погиб узбекистанец

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