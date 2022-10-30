https://uz.sputniknews.ru/20221030/v-rezultate-davki-v-seule-pogib-uzbekistanets-29579795.html

В результате давки в Сеуле погиб узбекистанец

В результате давки в Сеуле погиб узбекистанец

Посольство республики в Корее выразило соболезнование семьям погибших

2022-10-30T12:09+0500

2022-10-30T12:09+0500

2022-10-30T12:09+0500

происшествия

южная корея

сеул

проишествие

погибшие

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ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Один узбекистанец погиб в результате трагедии в районе Итхэвон в Сеуле 29 октября. Об этом сообщает посольство Узбекистана в Республике Корея.Трагедия произошла в субботу, 29 октября, в сеульском районе Итхэвон, известном своими вечеринками в честь Хэллоуина. В одном из узких переулков началась давка, в результате которой погиб как минимум 151 человек и более 80 человек пострадало. Среди погибших 19 иностранцев, в том числе трое россиян и один узбекистанец.Дипломатическое представительство Узбекистана выразило соболезнование семьям погибших.Если кому-то из узбекистанцев в Республике Корея необходима помощь, посольство просит незамедлительно связаться со своим консульским отделом.Читайте также: Узбекистанцы участвовали в учениях команд быстрого реагирования на ЧС

южная корея

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