https://uz.sputniknews.ru/20221030/v-rezultate-davki-v-seule-pogib-uzbekistanets-29579795.html
В результате давки в Сеуле погиб узбекистанец
В результате давки в Сеуле погиб узбекистанец
Посольство республики в Корее выразило соболезнование семьям погибших
2022-10-30T12:09+0500
2022-10-30T12:09+0500
2022-10-30T12:09+0500
происшествия
южная корея
сеул
проишествие
погибшие
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ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Один узбекистанец погиб в результате трагедии в районе Итхэвон в Сеуле 29 октября. Об этом сообщает посольство Узбекистана в Республике Корея.Трагедия произошла в субботу, 29 октября, в сеульском районе Итхэвон, известном своими вечеринками в честь Хэллоуина. В одном из узких переулков началась давка, в результате которой погиб как минимум 151 человек и более 80 человек пострадало. Среди погибших 19 иностранцев, в том числе трое россиян и один узбекистанец.Дипломатическое представительство Узбекистана выразило соболезнование семьям погибших.Если кому-то из узбекистанцев в Республике Корея необходима помощь, посольство просит незамедлительно связаться со своим консульским отделом.Читайте также: Узбекистанцы участвовали в учениях команд быстрого реагирования на ЧС
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сеул корея итхэвон гражданин узбекистана погибший пострадавшие соболезнование
сеул корея итхэвон гражданин узбекистана погибший пострадавшие соболезнование
В результате давки в Сеуле погиб узбекистанец
Посольство республики в Корее выразило соболезнование семьям погибших
ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik.
Один узбекистанец погиб в результате трагедии в районе Итхэвон в Сеуле 29 октября. Об этом сообщает
посольство Узбекистана в Республике Корея.
"По имеющейся информации, по состоянию на 13:00, в результате давки в районе Итхэвон погиб один гражданин Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.
Трагедия произошла в субботу, 29 октября, в сеульском районе Итхэвон, известном своими вечеринками в честь Хэллоуина. В одном из узких переулков началась давка, в результате которой погиб как минимум 151 человек и более 80 человек пострадало. Среди погибших 19 иностранцев, в том числе трое россиян и один узбекистанец.
Дипломатическое представительство Узбекистана выразило соболезнование семьям погибших.
"Посольство Республики Узбекистан в Республике Корея выражает соболезнования близким и родным погибших и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате трагических событий на Итхэвоне 29 октября 2022 года", - говорится в Telegram-канале посольства.
Если кому-то из узбекистанцев в Республике Корея необходима помощь, посольство просит незамедлительно связаться со своим консульским отделом.