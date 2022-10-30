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https://uz.sputniknews.ru/20221030/mirziyoev-vyrazil-soboleznovanie-prezidentu-korei-29591951.html
Мирзиёев выразил соболезнование президенту Кореи
Мирзиёев выразил соболезнование президенту Кореи
Узбекистанский лидер направил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.
2022-10-30T17:04+0500
2022-10-30T17:04+0500
политика
шавкат мирзиёев
южная корея
президент
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ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнование президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю в связи с трагедией в Сеуле, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.Напомним, трагедия произошла в субботу, 29 октября, в сеульском районе Итхэвон, известном своими вечеринками в честь Хэллоуина. В одном из узких переулков началась давка, в результате которой погиб как минимум 151 человек и более 80 человек пострадало.Среди погибших 19 иностранцев, в том числе трое россиян и один узбекистанец.Еще один гражданин Узбекистана был госпитализирован, его состояние удовлетворительное.Если кому-то из узбекистанцев в Республике Корея необходима помощь, посольство просит незамедлительно связаться со своим консульским отделом.Читайте также: Еще один узбекистанец пострадал в Сеуле
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шавкат мирзиёев соболезнования южная корея сеул давка трагедия погибшие
шавкат мирзиёев соболезнования южная корея сеул давка трагедия погибшие

Мирзиёев выразил соболезнование президенту Кореи

17:04 30.10.2022
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принимает участие в первом саммите "Центральная Азия - Европейский Союз" в Астане.
Шавкат Мирзиёев принимает участие в первом саммите Центральная Азия - Европейский Союз в Астане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.10.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Узбекистанский лидер направил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.
ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнование президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю в связи с трагедией в Сеуле, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
"Глава нашего государства выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, трагедия произошла в субботу, 29 октября, в сеульском районе Итхэвон, известном своими вечеринками в честь Хэллоуина. В одном из узких переулков началась давка, в результате которой погиб как минимум 151 человек и более 80 человек пострадало.
Среди погибших 19 иностранцев, в том числе трое россиян и один узбекистанец.
Еще один гражданин Узбекистана был госпитализирован, его состояние удовлетворительное.
Если кому-то из узбекистанцев в Республике Корея необходима помощь, посольство просит незамедлительно связаться со своим консульским отделом.
Читайте также: Еще один узбекистанец пострадал в Сеуле
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