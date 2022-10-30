https://uz.sputniknews.ru/20221030/mirziyoev-vyrazil-soboleznovanie-prezidentu-korei-29591951.html

Мирзиёев выразил соболезнование президенту Кореи

Мирзиёев выразил соболезнование президенту Кореи

Узбекистанский лидер направил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

2022-10-30T17:04+0500

2022-10-30T17:04+0500

2022-10-30T17:04+0500

политика

шавкат мирзиёев

южная корея

президент

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ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнование президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю в связи с трагедией в Сеуле, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.Напомним, трагедия произошла в субботу, 29 октября, в сеульском районе Итхэвон, известном своими вечеринками в честь Хэллоуина. В одном из узких переулков началась давка, в результате которой погиб как минимум 151 человек и более 80 человек пострадало.Среди погибших 19 иностранцев, в том числе трое россиян и один узбекистанец.Еще один гражданин Узбекистана был госпитализирован, его состояние удовлетворительное.Если кому-то из узбекистанцев в Республике Корея необходима помощь, посольство просит незамедлительно связаться со своим консульским отделом.Читайте также: Еще один узбекистанец пострадал в Сеуле

южная корея

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