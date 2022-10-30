https://uz.sputniknews.ru/20221030/rossiya-lidiruet-po-obemu-investitsiy-v-uzbekistane-29595855.html

Россия лидирует по объему инвестиций в Узбекистане

Россия лидирует по объему инвестиций в Узбекистане

На долю РФ приходится 21% от общего объема иностранных инвестиций в республике

2022-10-30T18:59+0500

2022-10-30T18:59+0500

2022-10-30T19:19+0500

экономика

узбекистан

россия

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Россия остается главным инвестиционным партнером Узбекистана. По данным Государственного комитета по статистике, на долю РФ приходится более 20% от общего количества капитальных вложений в республике.В январе-сентябре 2022 года общий объем инвестиций составил 190 трлн сумов. Из них на долю иностранных инвестиций и кредитов приходится 72 трлн сумов.Лидером по объему зарубежных инвестиций является Россия – на ее долю приходится 21% от общей суммы. На втором месте Китай – 19,9%, на третьем Турция – 10,4%.Россия традиционно является одним из крупнейших инвесторов в экономику Узбекистана. Общий объем инвестиций, поступивших из России в республику за все время сотрудничества, составляет более $10 млрд. Уже много лет на территории страны присутствуют такие крупнейшие российские игроки как "ЛУКОЙЛ", "Газпром", "Татнефть", "Зарубежнефть", "КАМАЗ", "Билайн" и другие.В прошлом году товарооборот между странами вырос до $7,5 млрд, а с начала текущего года торговля увеличилась на 40, а количество совместных предприятий достигло 2 565.Читайте также: В Самаркандской области открылся учебный комплекс IT Village

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