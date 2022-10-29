https://uz.sputniknews.ru/20221029/v-samarkandskoy-oblasti-otkrylsya-uchebnyy-kompleks-it-village-29563787.html

В Самаркандской области открылся учебный комплекс IT Village

В Самаркандской области открылся учебный комплекс IT Village

В церемонии открытия участвовал министр ИКТ Шерзод Шерматов.

2022-10-29T13:30+0500

2022-10-29T13:30+0500

2022-10-29T13:30+0500

общество

самарканд

информационные технологии

учебный центр

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ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. В Нурабадском районе Самаркандской области открылся новый учебный комплекс IT Village, передает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.Комплекс представляет собой IT-деревню, расположенную на склонах гор. Она состоит из основного и технического блоков. Основной включает три учебных зала, рассчитанных на 60 человек, а также жилые блоки на 8 мест, конференц-зал на 15 человек, медпункт и эко-кинотеатр.Проект IT Village направлен на обучение информационным технологиям детей из отдалённых районов республики. Кроме того, он должен позитивно повлиять на развитие IT-туризма в республике.Напомним: в Самарканде завершилась неделя информационно-коммуникационных технологий. Читайте также:"Яндекс" примет участие в Неделе информационных технологий в СамаркандеЧем займется Центр космического мониторинга и геоинформационных технологий

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