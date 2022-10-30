https://uz.sputniknews.ru/20221030/tseny-na-diztoplivo-v-uzbekistane-snizyatsya-29591581.html

Цены на дизтопливо в Узбекистане снизятся

Цены на дизтопливо в Узбекистане снизятся

Это связано с увеличением объема производства на нефтеперерабатывающем заводе.

2022-10-30T16:08+0500

2022-10-30T16:08+0500

2022-10-30T16:08+0500

общество

цены

дизельное топливо

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ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. С 31 октября в Узбекистане дизельное топливо снова подешевеет. Об этом сообщает пресс-служба "Узбекнефтегаз".Начальная цена одной тонны синтетического топлива снизится до 12 998 420 сумов. Стоимость снизится благодаря увеличению производства на заводе "Uzbekistan GTL".В настоящее время завод производит в среднем 1500 тонн синтетического дизельного топлива в сутки, а в ноябре, с учетом ввода в эксплуатацию второй очереди завода, объем производства топлива вырастет в среднем до 3000 тонн в сутки.Это снижение цен является третьим за последние три месяца. В настоящее время начальная цена синтетического дизельного топлива на бирже составляет 9930 сумов за 1 литр.Завод-гигант Uzbekistan GTL в Кашкадарьинской области Узбекистана открылся в конце прошлого года.В финансировании проекта участвовали такие российский структуры, как АО "Газпромбанк", АО "Росэксимбанк", Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).Общая стоимость Uzbekistan GTL составила $3,42 млрд.Читайте также: Цены на лекарства в Узбекистане возьмут под контроль

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