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https://uz.sputniknews.ru/20221030/tseny-na-diztoplivo-v-uzbekistane-snizyatsya-29591581.html
Цены на дизтопливо в Узбекистане снизятся
Цены на дизтопливо в Узбекистане снизятся
Это связано с увеличением объема производства на нефтеперерабатывающем заводе.
2022-10-30T16:08+0500
2022-10-30T16:08+0500
общество
цены
дизельное топливо
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ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. С 31 октября в Узбекистане дизельное топливо снова подешевеет. Об этом сообщает пресс-служба "Узбекнефтегаз".Начальная цена одной тонны синтетического топлива снизится до 12 998 420 сумов. Стоимость снизится благодаря увеличению производства на заводе "Uzbekistan GTL".В настоящее время завод производит в среднем 1500 тонн синтетического дизельного топлива в сутки, а в ноябре, с учетом ввода в эксплуатацию второй очереди завода, объем производства топлива вырастет в среднем до 3000 тонн в сутки.Это снижение цен является третьим за последние три месяца. В настоящее время начальная цена синтетического дизельного топлива на бирже составляет 9930 сумов за 1 литр.Завод-гигант Uzbekistan GTL в Кашкадарьинской области Узбекистана открылся в конце прошлого года.В финансировании проекта участвовали такие российский структуры, как АО "Газпромбанк", АО "Росэксимбанк", Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).Общая стоимость Uzbekistan GTL составила $3,42 млрд.Читайте также: Цены на лекарства в Узбекистане возьмут под контроль
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узбекнефтегаз uzbekistan gtl цены на дизельное топливо на бирже
узбекнефтегаз uzbekistan gtl цены на дизельное топливо на бирже

Цены на дизтопливо в Узбекистане снизятся

16:08 30.10.2022
© ЎзбекнефтгазБухоро нефтни қайта ишлаш заводи “GTL” нафтасининг биринчи партиясини қабул қилди
Бухоро нефтни қайта ишлаш заводи “GTL” нафтасининг биринчи партиясини қабул қилди - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.10.2022
© Ўзбекнефтгаз
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Это связано с увеличением объема производства на нефтеперерабатывающем заводе.
ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. С 31 октября в Узбекистане дизельное топливо снова подешевеет. Об этом сообщает пресс-служба "Узбекнефтегаз".
Начальная цена одной тонны синтетического топлива снизится до 12 998 420 сумов. Стоимость снизится благодаря увеличению производства на заводе "Uzbekistan GTL".
"Благодаря увеличению объемов производства, достигается снижение себестоимости продукции", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.
В настоящее время завод производит в среднем 1500 тонн синтетического дизельного топлива в сутки, а в ноябре, с учетом ввода в эксплуатацию второй очереди завода, объем производства топлива вырастет в среднем до 3000 тонн в сутки.
Это снижение цен является третьим за последние три месяца. В настоящее время начальная цена синтетического дизельного топлива на бирже составляет 9930 сумов за 1 литр.
Завод-гигант Uzbekistan GTL в Кашкадарьинской области Узбекистана открылся в конце прошлого года.
В финансировании проекта участвовали такие российский структуры, как АО "Газпромбанк", АО "Росэксимбанк", Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).
Общая стоимость Uzbekistan GTL составила $3,42 млрд.
Читайте также: Цены на лекарства в Узбекистане возьмут под контроль
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