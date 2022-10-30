https://uz.sputniknews.ru/20221030/v-gorax-dojdi-i-sneg-prognoz-pogody-na-30-oktyabrya-29579072.html

В горах дожди и снег: прогноз погоды на 30 октября

В горах дожди и снег: прогноз погоды на 30 октября

В Узбекистане сохраняется холодная погода, пришедшая с Поволжья

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ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. В Узбекистане продолжают властвовать холодные и влажные воздушные массы, пришедшие из регионов Поволжья.Днем 30 октября по республике пройдут дожди, местами сильные, сообщает Центр гидрометеорологии Узбекистана.Лишь в Каракалпакстане и Хорезмской области осадков не ожидается.Ветер 7-12 метров в секунду, местами усиление до 15-20 метров в секунду, с пыльным поземком. Температура воздуха по республике 10-15 градусов.В горных районах временами дождь и снег, возможен туман. Температура воздуха 4-9 градусов тепла.В столице дождь, воздух прогреется до 11-13 градусов тепла.Читайте также: Резкое похолодание: прогноз погоды на 30-31 октября

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