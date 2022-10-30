https://uz.sputniknews.ru/20221030/v-uzbekistane-proshel-geograficheskiy-diktant-29592385.html
В Узбекистане прошел "Географический диктант"
В Узбекистане прошел "Географический диктант"
В акции РГО в Русском доме приняли участие более 100 желающих.
2022-10-30T18:05+0500
2022-10-30T18:05+0500
2022-10-30T18:05+0500
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диктант
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. В Узбекистане прошел "Географический диктант", в котором приняли участие более 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Ташкенте.Ежегодная международная просветительская акция прошла в Ташкенте 30 октября.Напомним, с начала учебного года Министерство просвещения России проводит в Узбекистане ряд проектов по изучению русского языка и русской культуры. Бесплатные образовательные программы рассчитаны на людей разного возраста.Читайте также: Для любого возраста: в Узбекистане действуют программы по русскому языку
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узбекистан географический диктант русский дом россотрудничество
узбекистан географический диктант русский дом россотрудничество
В Узбекистане прошел "Географический диктант"
В акции РГО в Русском доме приняли участие более 100 желающих.
ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. В Узбекистане прошел "Географический диктант", в котором приняли участие более 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Ташкенте.
Ежегодная международная просветительская акция прошла в Ташкенте 30 октября.
"Хочется отметить, что подобные акции вызывают большой интерес среди разновозрастных поколений Узбекистана. Подобные проекты дают возможность не только проверить свои знания, но и обогатиться новыми, способствуют популяризации науки и повышению интереса к изучению географии во всем мире", - подчеркнули в пресс-службе.
Напомним, с начала учебного года Министерство просвещения России проводит в Узбекистане ряд проектов по изучению русского языка и русской культуры. Бесплатные образовательные программы рассчитаны на людей разного возраста.