https://uz.sputniknews.ru/20221030/v-uzbekistane-proshel-geograficheskiy-diktant-29592385.html

В Узбекистане прошел "Географический диктант"

В Узбекистане прошел "Географический диктант"

В акции РГО в Русском доме приняли участие более 100 желающих.

2022-10-30T18:05+0500

2022-10-30T18:05+0500

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общество

россотрудничество

диктант

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. В Узбекистане прошел "Географический диктант", в котором приняли участие более 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Ташкенте.Ежегодная международная просветительская акция прошла в Ташкенте 30 октября.Напомним, с начала учебного года Министерство просвещения России проводит в Узбекистане ряд проектов по изучению русского языка и русской культуры. Бесплатные образовательные программы рассчитаны на людей разного возраста.Читайте также: Для любого возраста: в Узбекистане действуют программы по русскому языку

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