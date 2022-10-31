Алтарь из белых хризантем: Южная Корея оплакивает жертв давки в Сеуле - фото

ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Импровизированный алтарь из белых хризантем появился перед мэрией Сеула - таким образом Южная Корея почтила память жертв давки, передает корреспондент Sputnik.Напомним: трагедия произошла в субботу, 29 октября, в сеульском районе Итхэвон, известном своими вечеринками в честь Хэллоуина. В одном из узких переулков началась давка, в результате которой погиб как минимум 151 человек и более 80 человек пострадало.Среди погибших — 26 иностранцев: гражданин Узбекистана, а также граждане России, Ирана, Китая, США, Японии, Франции, Австралии, Норвегии, Австрии, Вьетнама, Таиланда, Казахстана и Шри-Ланки.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю в связи с трагедией в Сеуле.Читайте также:Еще один узбекистанец пострадал в Сеуле
Также неравнодушные жители зажигают свечи в память о погибших.
Напомним: трагедия произошла в субботу, 29 октября, в сеульском районе Итхэвон, известном своими вечеринками в честь Хэллоуина. В одном из узких переулков началась давка, в результате которой погиб как минимум 151 человек и более 80 человек пострадало.
Среди погибших — 26 иностранцев: гражданин Узбекистана, а также граждане России, Ирана, Китая, США, Японии, Франции, Австралии, Норвегии, Австрии, Вьетнама, Таиланда, Казахстана и Шри-Ланки.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю в связи с трагедией в Сеуле.