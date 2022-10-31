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Алтарь из белых хризантем: Южная Корея оплакивает жертв давки в Сеуле - фото
Алтарь из белых хризантем: Южная Корея оплакивает жертв давки в Сеуле - фото
Мемориал в знак памяти о 150 погибших во время давки в районе Итхэвон появился около мэрии Сеула.
2022-10-31T20:57+0500
2022-10-31T20:57+0500
в мире
сеул
южная корея
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ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Импровизированный алтарь из белых хризантем появился перед мэрией Сеула - таким образом Южная Корея почтила память жертв давки, передает корреспондент Sputnik.Напомним: трагедия произошла в субботу, 29 октября, в сеульском районе Итхэвон, известном своими вечеринками в честь Хэллоуина. В одном из узких переулков началась давка, в результате которой погиб как минимум 151 человек и более 80 человек пострадало.Среди погибших — 26 иностранцев: гражданин Узбекистана, а также граждане России, Ирана, Китая, США, Японии, Франции, Австралии, Норвегии, Австрии, Вьетнама, Таиланда, Казахстана и Шри-Ланки.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю в связи с трагедией в Сеуле.Читайте также:Еще один узбекистанец пострадал в Сеуле
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сеул что случилось давка почему причины как обстановка сейчас

Алтарь из белых хризантем: Южная Корея оплакивает жертв давки в Сеуле - фото

20:57 31.10.2022
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Мемориал в знак памяти о 150 погибших во время давки в районе Итхэвон появился около мэрии Сеула.
ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Импровизированный алтарь из белых хризантем появился перед мэрией Сеула - таким образом Южная Корея почтила память жертв давки, передает корреспондент Sputnik.
© Sputnik

Импровизированный алтарь перед мэрией Сеула.

Импровизированный алтарь перед мэрией Сеула. - Sputnik Узбекистан
1/4
© Sputnik

Импровизированный алтарь перед мэрией Сеула.

© Sputnik

Жители города несут белые хризантемы.

Жители города несут белые хризантемы. - Sputnik Узбекистан
2/4
© Sputnik

Жители города несут белые хризантемы.

© Sputnik

В Южной Корее эти цветы считаются похоронными.

В Южной Корее эти цветы считаются похоронными. - Sputnik Узбекистан
3/4
© Sputnik

В Южной Корее эти цветы считаются похоронными.

© Sputnik

Также неравнодушные жители зажигают свечи в память о погибших.

Также неравнодушные жители зажигают свечи в память о погибших. - Sputnik Узбекистан
4/4
© Sputnik

Также неравнодушные жители зажигают свечи в память о погибших.

Напомним: трагедия произошла в субботу, 29 октября, в сеульском районе Итхэвон, известном своими вечеринками в честь Хэллоуина. В одном из узких переулков началась давка, в результате которой погиб как минимум 151 человек и более 80 человек пострадало.
Среди погибших — 26 иностранцев: гражданин Узбекистана, а также граждане России, Ирана, Китая, США, Японии, Франции, Австралии, Норвегии, Австрии, Вьетнама, Таиланда, Казахстана и Шри-Ланки.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю в связи с трагедией в Сеуле.
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