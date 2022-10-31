https://uz.sputniknews.ru/20221031/minfin-vystavil-na-torgi-gosudarstvennye-tsennye-bumagi-na-200-mlrd-sumov-29596926.html

Минфин выставил на торги государственные ценные бумаги на 200 млрд сумов

Минфин выставил на торги государственные ценные бумаги на 200 млрд сумов

Минфин выставил на торги государственные ценные бумаги на 200 млрд сумов

2022-10-31T09:04+0500

2022-10-31T09:04+0500

2022-10-31T09:14+0500

экономика

минфин узбекистана

торги

ценные бумаги

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ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. На очередных электронных аукционных торгах Узбекской республиканской валютной биржи, Министерство финансов разместило государственные ценные бумаги со сроком обращения 5 лет на общую сумму 200 млрд сумов. Процентный купонный платеж по ним составляет 17% годовых. Об этом сообщила информационная служба Минфина.На торгах участники рынка подали заявки на приобретение этих бумаг на сумму 295,4 млрд сумов, из них удовлетворили заявки на 200 млрд сумов со средневзвешенной доходностью 17,81%.Данные средства поступят в государственный бюджет. Министерство направит их на покрытие дефицита бюджета и для финансирования социально-экономических программ и реализацию крупных инвестиционных проектов.Министерство финансов намерено и в будущем увеличивать объемы выпуска государственных ценных бумаг для диверсификации портфеля (вложения в разные виды инвестиций) государственного долга. Это также помогает снижать валютные риски от привлечения иностранных кредитов.Выпуск ценных бумаг является наиболее приемлемым вариантом финансирования расходов государственного бюджета. С их помощью обычно решаются следующие задачи:Читайте также: Россия лидирует по объему инвестиций в Узбекистане

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