https://uz.sputniknews.ru/20221031/minfin-vystavil-na-torgi-gosudarstvennye-tsennye-bumagi-na-200-mlrd-sumov-29596926.html
Минфин выставил на торги государственные ценные бумаги на 200 млрд сумов
Минфин выставил на торги государственные ценные бумаги на 200 млрд сумов
Минфин выставил на торги государственные ценные бумаги на 200 млрд сумов
2022-10-31T09:04+0500
2022-10-31T09:04+0500
2022-10-31T09:14+0500
экономика
минфин узбекистана
торги
ценные бумаги
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ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. На очередных электронных аукционных торгах Узбекской республиканской валютной биржи, Министерство финансов разместило государственные ценные бумаги со сроком обращения 5 лет на общую сумму 200 млрд сумов. Процентный купонный платеж по ним составляет 17% годовых. Об этом сообщила информационная служба Минфина.На торгах участники рынка подали заявки на приобретение этих бумаг на сумму 295,4 млрд сумов, из них удовлетворили заявки на 200 млрд сумов со средневзвешенной доходностью 17,81%.Данные средства поступят в государственный бюджет. Министерство направит их на покрытие дефицита бюджета и для финансирования социально-экономических программ и реализацию крупных инвестиционных проектов.Министерство финансов намерено и в будущем увеличивать объемы выпуска государственных ценных бумаг для диверсификации портфеля (вложения в разные виды инвестиций) государственного долга. Это также помогает снижать валютные риски от привлечения иностранных кредитов.Выпуск ценных бумаг является наиболее приемлемым вариантом финансирования расходов государственного бюджета. С их помощью обычно решаются следующие задачи:Читайте также: Россия лидирует по объему инвестиций в Узбекистане
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узбекистан минфин торги ценные бумаги
узбекистан минфин торги ценные бумаги
Минфин выставил на торги государственные ценные бумаги на 200 млрд сумов
09:04 31.10.2022 (обновлено: 09:14 31.10.2022)
Минфин выставил на торги государственные ценные бумаги на 200 млрд сумов.
ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. На очередных электронных аукционных торгах Узбекской республиканской валютной биржи, Министерство финансов разместило государственные ценные бумаги со сроком обращения 5 лет на общую сумму 200 млрд сумов. Процентный купонный платеж по ним составляет 17% годовых. Об этом сообщила информационная служба Минфина.
На торгах участники рынка подали заявки на приобретение этих бумаг на сумму 295,4 млрд сумов, из них удовлетворили заявки на 200 млрд сумов со средневзвешенной доходностью 17,81%.
Данные средства поступят в государственный бюджет. Министерство направит их на покрытие дефицита бюджета и для финансирования социально-экономических программ и реализацию крупных инвестиционных проектов.
Министерство финансов намерено и в будущем увеличивать объемы выпуска государственных ценных бумаг для диверсификации портфеля (вложения в разные виды инвестиций) государственного долга. Это также помогает снижать валютные риски от привлечения иностранных кредитов.
Выпуск ценных бумаг является наиболее приемлемым вариантом финансирования расходов государственного бюджета. С их помощью обычно решаются следующие задачи:
финансирование текущего дефицита бюджета;
погашение ранее размещенных займов;
сглаживание колебаний при поступлении налоговых платежей в бюджет;
финансирование программ развития страны.