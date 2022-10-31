https://uz.sputniknews.ru/20221031/v-odnom-iz-veduschix-rossiyskix-vuzov-poyavitsya-napravlenie-posvyaschennoe-uzbekskoy-kulture-29623867.html
В одном из ведущих российских вузов появится направление, посвященное узбекской культуре
В одном из ведущих российских вузов появится направление, посвященное узбекской культуре
Открытие направления корреспонденту Sputnik анонсировал министр просвещения России Сергей Кравцов. 31.10.2022, Sputnik Узбекистан
2022-10-31T18:07+0500
2022-10-31T18:07+0500
2022-10-31T18:10+0500
культура
россия
филиал ргпу имени а. и. герцена в ташкенте
образование
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ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. В Российском государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена появится направление, посвященное культуре Узбекистана Об этом в понедельник заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, передает корреспондент Sputnik. По мнению министра, изучение узбекской культуры обогатит мировоззрение студентов.Также Кравцов поделился планами сотрудничества с узбекскими коллегами.РГПУ имени А. И. Герцена входит в ТОП-100 лучших вузов России, а по итогам глобального рейтинга лучших мировых университетов QS World University Rankings (QS) стал одним из 48 российских вузов, попавших в данный список.Читайте также:Министр просвещения России Сергей Кравцов прибыл в Ташкент
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россия, филиал ргпу имени а. и. герцена в ташкенте, образование
россия, филиал ргпу имени а. и. герцена в ташкенте, образование
В одном из ведущих российских вузов появится направление, посвященное узбекской культуре
18:07 31.10.2022 (обновлено: 18:10 31.10.2022)
Открытие направления корреспонденту Sputnik анонсировал министр просвещения России Сергей Кравцов.
ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. В Российском государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена появится направление, посвященное культуре Узбекистана Об этом в понедельник заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, передает корреспондент Sputnik.
"Мы договорились, что в университете Герцена в Санкт-Петербурге мы откроем направление по культуре и традициям Узбекистана, чтобы наши граждане, ребята больше знали о культуре и истории Республики Узбекистан", - сказал Кравцов, выступая перед студентами филиала РГПУ имени А.И. Герцена в Ташкенте.
По мнению министра, изучение узбекской культуры обогатит мировоззрение студентов.
Также Кравцов поделился планами сотрудничества с узбекскими коллегами.
"Мы договорились о том, что в начале следующего года Санкт-Петербурге проведем форум, посвященный педагогическому образованию. Мы настроены на долгое и плодотворное сотрудничество. Кроме этого, следующий год в России объявлен годом "Педагога и наставника". В рамках этого мы будем посещать и другие регионы Узбекистана", - сказал он.
РГПУ имени А. И. Герцена входит в ТОП-100 лучших вузов России, а по итогам глобального рейтинга лучших мировых университетов QS World University Rankings (QS) стал одним из 48 российских вузов, попавших в данный список.