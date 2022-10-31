https://uz.sputniknews.ru/20221031/v-odnom-iz-veduschix-rossiyskix-vuzov-poyavitsya-napravlenie-posvyaschennoe-uzbekskoy-kulture-29623867.html

В одном из ведущих российских вузов появится направление, посвященное узбекской культуре

В одном из ведущих российских вузов появится направление, посвященное узбекской культуре

Открытие направления корреспонденту Sputnik анонсировал министр просвещения России Сергей Кравцов. 31.10.2022, Sputnik Узбекистан

2022-10-31T18:07+0500

2022-10-31T18:07+0500

2022-10-31T18:10+0500

культура

россия

филиал ргпу имени а. и. герцена в ташкенте

образование

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ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. В Российском государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена появится направление, посвященное культуре Узбекистана Об этом в понедельник заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, передает корреспондент Sputnik. По мнению министра, изучение узбекской культуры обогатит мировоззрение студентов.Также Кравцов поделился планами сотрудничества с узбекскими коллегами.РГПУ имени А. И. Герцена входит в ТОП-100 лучших вузов России, а по итогам глобального рейтинга лучших мировых университетов QS World University Rankings (QS) стал одним из 48 российских вузов, попавших в данный список.Читайте также:Министр просвещения России Сергей Кравцов прибыл в Ташкент

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россия, филиал ргпу имени а. и. герцена в ташкенте, образование