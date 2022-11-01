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https://uz.sputniknews.ru/20221101/bytovuyu-texniku-teper-nujno-markirovat-29647713.html
Бытовую технику теперь нужно маркировать
Бытовую технику теперь нужно маркировать
В Узбекистане с 1 ноября стала обязательной маркировка двух групп товаров.
2022-11-01T17:47+0500
2022-11-01T17:47+0500
общество
маркировка
бытовая техника
лекарства
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ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. В Узбекистане с 1 ноября стала обязательной маркировка двух видов товаров.В частности, теперь маркировке подлежит такая бытовая техника, как водонагревательные котлы, кондиционеры, соковыжималки, блендеры, миксеры, кофемолки, мясорубки, лампы всех видов, обогреватели, сообщает корреспондент Sputnik.Как сообщает оператор системы цифровой маркировки Asl Belgisi, в настоящий момент регистрацию прошли порядка 130 участников рынка бытовой техники. Они разместили в системе Национального каталога более 5 600 карточек бытовых приборов этой категории.Кроме того, с сегодняшнего дня стала обязательной маркировка лекарственных средств, выпущенных в первичной (внутренней) упаковке - при отсутствии внешней упаковки - и лекарственного агро-продукта.В настоящее время зарегистрировались более 350 местных и иностранных производителей. Они активно маркируют лекарственные препараты. Национальный каталог содержит карточки товаров на более чем 6 000 наименований лекарств.Как сообщает оператор системы, предусмотрена также бесплатная маркировка некоторых лекарственных препаратов.Читайте также: Для чего в Узбекистане введут цифровую маркировку лекарств — эксперты
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узбекистан маркировка бытовая техника лекарства
узбекистан маркировка бытовая техника лекарства

Бытовую технику теперь нужно маркировать

17:47 01.11.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВ Москве больным COVID-19 на дом доставляют бесплатные лекарства
В Москве больным COVID-19 на дом доставляют бесплатные лекарства - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
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В Узбекистане с 1 ноября стала обязательной маркировка двух групп товаров.
ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. В Узбекистане с 1 ноября стала обязательной маркировка двух видов товаров.
В частности, теперь маркировке подлежит такая бытовая техника, как водонагревательные котлы, кондиционеры, соковыжималки, блендеры, миксеры, кофемолки, мясорубки, лампы всех видов, обогреватели, сообщает корреспондент Sputnik.
Как сообщает оператор системы цифровой маркировки Asl Belgisi, в настоящий момент регистрацию прошли порядка 130 участников рынка бытовой техники. Они разместили в системе Национального каталога более 5 600 карточек бытовых приборов этой категории.
Кроме того, с сегодняшнего дня стала обязательной маркировка лекарственных средств, выпущенных в первичной (внутренней) упаковке - при отсутствии внешней упаковки - и лекарственного агро-продукта.
В настоящее время зарегистрировались более 350 местных и иностранных производителей. Они активно маркируют лекарственные препараты. Национальный каталог содержит карточки товаров на более чем 6 000 наименований лекарств.
Как сообщает оператор системы, предусмотрена также бесплатная маркировка некоторых лекарственных препаратов.
"Если предельная отпускная цена, установленная производителем на лекарственные средства, не превышает одного процента от базовой расчетной величины, т.е. 3 000 сумов в соответствии с перечнем лекарственных средств, предоставляемым Агентством по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан, цифровые маркировочные коды предоставляются Оператором бесплатно" - объяснил менеджер товарной группы "Лекарственные средства" оператора системы CRPT TURON Диёр Расулев.
Читайте также: Для чего в Узбекистане введут цифровую маркировку лекарств — эксперты
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