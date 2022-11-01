https://uz.sputniknews.ru/20221101/bytovuyu-texniku-teper-nujno-markirovat-29647713.html

Бытовую технику теперь нужно маркировать

Бытовую технику теперь нужно маркировать

В Узбекистане с 1 ноября стала обязательной маркировка двух групп товаров.

2022-11-01T17:47+0500

2022-11-01T17:47+0500

2022-11-01T17:47+0500

общество

маркировка

бытовая техника

лекарства

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ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. В Узбекистане с 1 ноября стала обязательной маркировка двух видов товаров.В частности, теперь маркировке подлежит такая бытовая техника, как водонагревательные котлы, кондиционеры, соковыжималки, блендеры, миксеры, кофемолки, мясорубки, лампы всех видов, обогреватели, сообщает корреспондент Sputnik.Как сообщает оператор системы цифровой маркировки Asl Belgisi, в настоящий момент регистрацию прошли порядка 130 участников рынка бытовой техники. Они разместили в системе Национального каталога более 5 600 карточек бытовых приборов этой категории.Кроме того, с сегодняшнего дня стала обязательной маркировка лекарственных средств, выпущенных в первичной (внутренней) упаковке - при отсутствии внешней упаковки - и лекарственного агро-продукта.В настоящее время зарегистрировались более 350 местных и иностранных производителей. Они активно маркируют лекарственные препараты. Национальный каталог содержит карточки товаров на более чем 6 000 наименований лекарств.Как сообщает оператор системы, предусмотрена также бесплатная маркировка некоторых лекарственных препаратов.Читайте также: Для чего в Узбекистане введут цифровую маркировку лекарств — эксперты

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