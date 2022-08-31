https://uz.sputniknews.ru/20220831/dlya-chego-v-uzbekistane-vvedut-tsifrovuyu-markirovku-lekarstv--eksperty-27651540.html

Для чего в Узбекистане введут цифровую маркировку лекарств — эксперты

Для чего в Узбекистане введут цифровую маркировку лекарств — эксперты

Цифровая маркировка выполняет несколько важных функций.

2022-08-31T17:40+0500

2022-08-31T17:40+0500

2022-08-31T17:40+0500

общество

лекарства

цифровая медицина

маркировка

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Первого сентября в Узбекистане вводят цифровую маркировку лекарственных препаратов.Как рассказал Sputnik оператор системы OOO “CRPT TURON”, более 90% местных производителей фармацевтической продукции готовы к запуску системы."Наряду с местными производителями держатели регистрационных удостоверений (импортеры) также активно готовятся к старту. На сегодняшний день общая база карточек лекарственных препаратов в Национальном каталоге приблизилась к отметке в 4 тыс. единиц. Каждый день эта цифра растет", - сообщил корреспонденту Sputnik менеджер проекта “CRPT TURON” Диёр Расулев.Он также напомнил, что цифровая маркировка выполняет несколько важных функций. По словам Сатиша Виджайварги - основателя одной из локальных фармацевтических компаний, уже весной, за полгода до старта маркировки, они начали производить лекарства с Data Matrix кодами.Ранее сообщалось, что Узбекистан будет маркировать лекарства по технологиям России.В августе 2019 года государственный налоговый комитет Узбекистана подписал с российским Центром развития перспективных технологий меморандум о внедрении цифровой маркировки отдельных товаров в республике. С 1 января 2021 года в стране стала обязательной маркировка сигарет, с 1 апреля прошлого года — пива. С 1 июня на пяти крупнейших предприятиях фарминдустрии Узбекистана стартовал пилотный проект по маркировке лекарственных и медицинских средств.Читайте также:Что изменится для узбекистанцев с 1 сентября — подробности

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