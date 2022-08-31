https://uz.sputniknews.ru/20220831/dlya-chego-v-uzbekistane-vvedut-tsifrovuyu-markirovku-lekarstv--eksperty-27651540.html
Для чего в Узбекистане введут цифровую маркировку лекарств — эксперты
Для чего в Узбекистане введут цифровую маркировку лекарств — эксперты
Цифровая маркировка выполняет несколько важных функций.
2022-08-31T17:40+0500
2022-08-31T17:40+0500
2022-08-31T17:40+0500
общество
лекарства
цифровая медицина
маркировка
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Первого сентября в Узбекистане вводят цифровую маркировку лекарственных препаратов.Как рассказал Sputnik оператор системы OOO “CRPT TURON”, более 90% местных производителей фармацевтической продукции готовы к запуску системы."Наряду с местными производителями держатели регистрационных удостоверений (импортеры) также активно готовятся к старту. На сегодняшний день общая база карточек лекарственных препаратов в Национальном каталоге приблизилась к отметке в 4 тыс. единиц. Каждый день эта цифра растет", - сообщил корреспонденту Sputnik менеджер проекта “CRPT TURON” Диёр Расулев.Он также напомнил, что цифровая маркировка выполняет несколько важных функций. По словам Сатиша Виджайварги - основателя одной из локальных фармацевтических компаний, уже весной, за полгода до старта маркировки, они начали производить лекарства с Data Matrix кодами.Ранее сообщалось, что Узбекистан будет маркировать лекарства по технологиям России.В августе 2019 года государственный налоговый комитет Узбекистана подписал с российским Центром развития перспективных технологий меморандум о внедрении цифровой маркировки отдельных товаров в республике. С 1 января 2021 года в стране стала обязательной маркировка сигарет, с 1 апреля прошлого года — пива. С 1 июня на пяти крупнейших предприятиях фарминдустрии Узбекистана стартовал пилотный проект по маркировке лекарственных и медицинских средств.Читайте также:Что изменится для узбекистанцев с 1 сентября — подробности
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для чего в узбекистане нужна сделают введут цифровую маркировку лекарств как будут маркировать лекарства лекарственные препараты новости заявления медицина электронная цифровая изменения фармацевтика фармацевтическая продукция
для чего в узбекистане нужна сделают введут цифровую маркировку лекарств как будут маркировать лекарства лекарственные препараты новости заявления медицина электронная цифровая изменения фармацевтика фармацевтическая продукция
Для чего в Узбекистане введут цифровую маркировку лекарств — эксперты
Специалисты объяснили, что цифровая маркировка выполняет несколько важных функций.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Первого сентября в Узбекистане вводят цифровую маркировку лекарственных препаратов.
Как рассказал Sputnik
оператор системы OOO “CRPT TURON”, более 90% местных производителей фармацевтической продукции готовы к запуску системы.
"Наряду с местными производителями держатели регистрационных удостоверений (импортеры) также активно готовятся к старту. На сегодняшний день общая база карточек лекарственных препаратов в Национальном каталоге приблизилась к отметке в 4 тыс. единиц. Каждый день эта цифра растет", - сообщил корреспонденту Sputnik менеджер проекта “CRPT TURON” Диёр Расулев.
Он также напомнил, что цифровая маркировка выполняет несколько важных функций.
"Это не просто эффективный инструмент борьбы с нелегальным завозом и реализацией некачественной продукции. Но и важный источник аналитической информации. С ее помощью участники рынка смогут выстраивать свои производственные мощности, точно прогнозировать издержки и остатки, и что немаловажно, государство будет иметь статистику по количеству той или иной фармацевтической продукции, что позволит прогнозировать потребности населения", - подчеркнул Расулев.
По словам Сатиша Виджайварги - основателя одной из локальных фармацевтических компаний, уже весной, за полгода до старта маркировки, они начали производить лекарства с Data Matrix кодами.
"Не для кого не секрет, что на рынке присутствуют около 15-18% фальсификата - это препараты без регистрации, без срока годности. Поэтому внедрение цифровой маркировки – правильное и нужное решение правительства Узбекистана", - отметил основатель фармкомпании "Serene Healthcare" Сатиш Виджайварги.
Ранее сообщалось, что Узбекистан будет маркировать лекарства по технологиям России
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В августе 2019 года государственный налоговый комитет Узбекистана подписал с российским Центром развития перспективных технологий меморандум о внедрении цифровой маркировки отдельных товаров в республике. С 1 января 2021 года в стране стала обязательной маркировка сигарет, с 1 апреля прошлого года — пива. С 1 июня на пяти крупнейших предприятиях фарминдустрии Узбекистана стартовал пилотный проект по маркировке лекарственных и медицинских средств.