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"Форум должен стать примером подрастающему поколению" - глава ДУМ России
"Форум должен стать примером подрастающему поколению" - глава ДУМ России
Муфтий Равиль Гайнутдин направил послание участникам Международной недели паломнического туризма в Узбекистане.
2022-11-01T17:06+0500
2022-11-01T17:06+0500
2022-11-01T17:06+0500
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ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. Международная неделя паломнического туризма в Узбекистане должна стать примером для подрастающего поколения. Такое мнение выразил в своем послании к участникам международного форума председатель Духовного управления мусульман России Муфтий шейх Равиль Гайнутдин.Его послание на церемонии открытия форума зачитал глава Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей муфтий Ринат Раев, сообщает корреспондент Sputnik.От имени Центрального духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин выразил глубокую признательность за плодотворное и последовательное взаимодействие в деле расширения и укрепления двухсторонних культурных связей единоверцев двух исторически дружественных стран и многостороннее сотрудничество между братскими российским и узбекским народами.Напомним, официальное открытие Международной недели паломнического туризма состоялось 1 ноября в самаркандском Молодежном центре.Мероприятия в рамках форму пройдут в Самарканде, Бухаре, Хиве и Ташкенте. Они будут включать в себя конференции, круглые столы, выставки.Форум продлится до 3 ноября.Читайте также: В Самарканде стартовала неделя паломнического туризма – видео
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духовное управление мусульман россии муфтий равиль гайнутдин послание международная недля паломнического туризма узбекистан самарканд хива бухара ташкент
духовное управление мусульман россии муфтий равиль гайнутдин послание международная недля паломнического туризма узбекистан самарканд хива бухара ташкент
"Форум должен стать примером подрастающему поколению" - глава ДУМ России
Муфтий Равиль Гайнутдин направил послание участникам Международной недели паломнического туризма в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. Международная неделя паломнического туризма в Узбекистане должна стать примером для подрастающего поколения. Такое мнение выразил в своем послании к участникам международного форума председатель Духовного управления мусульман России Муфтий шейх Равиль Гайнутдин.
Его послание на церемонии открытия форума зачитал глава Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей муфтий Ринат Раев, сообщает корреспондент Sputnik
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От имени Центрального духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин выразил глубокую признательность за плодотворное и последовательное взаимодействие в деле расширения и укрепления двухсторонних культурных связей единоверцев двух исторически дружественных стран и многостороннее сотрудничество между братскими российским и узбекским народами.
"Этот форум должен стать примером и образцом подрастающему поколению. Занимаясь изучением истории родного края, имея большой исторический духовный потенциал, каждый должен гореть желанием найти новые тропинки познания в исследовательской деятельности", - отметил муфтий шейх Равиль Гайнутдин.
Напомним, официальное открытие Международной недели паломнического туризма состоялось 1 ноября в самаркандском Молодежном центре.
Мероприятия в рамках форму пройдут в Самарканде, Бухаре, Хиве и Ташкенте. Они будут включать в себя конференции, круглые столы, выставки.
Форум продлится до 3 ноября.