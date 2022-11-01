https://uz.sputniknews.ru/20221101/forum-doljen-stat-primerom-podrastayuschemu-pokoleniyu---glava-dum-rossii-29647008.html

"Форум должен стать примером подрастающему поколению" - глава ДУМ России

"Форум должен стать примером подрастающему поколению" - глава ДУМ России

Муфтий Равиль Гайнутдин направил послание участникам Международной недели паломнического туризма в Узбекистане.

2022-11-01T17:06+0500

2022-11-01T17:06+0500

2022-11-01T17:06+0500

общество

туризм

узбекистан

самарканд

россия

духовное управление мусульман

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ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. Международная неделя паломнического туризма в Узбекистане должна стать примером для подрастающего поколения. Такое мнение выразил в своем послании к участникам международного форума председатель Духовного управления мусульман России Муфтий шейх Равиль Гайнутдин.Его послание на церемонии открытия форума зачитал глава Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей муфтий Ринат Раев, сообщает корреспондент Sputnik.От имени Центрального духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин выразил глубокую признательность за плодотворное и последовательное взаимодействие в деле расширения и укрепления двухсторонних культурных связей единоверцев двух исторически дружественных стран и многостороннее сотрудничество между братскими российским и узбекским народами.Напомним, официальное открытие Международной недели паломнического туризма состоялось 1 ноября в самаркандском Молодежном центре.Мероприятия в рамках форму пройдут в Самарканде, Бухаре, Хиве и Ташкенте. Они будут включать в себя конференции, круглые столы, выставки.Форум продлится до 3 ноября.Читайте также: В Самарканде стартовала неделя паломнического туризма – видео

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