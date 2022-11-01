https://uz.sputniknews.ru/20221101/itogovyy-dokument-sammita-shos-stal-ofitsialnym-dokumentom-sessii-genassamblei-oon-29652954.html
Итоговый документ саммита ШОС стал официальным документом сессии Генассамблеи ООН
Итоговый документ саммита ШОС стал официальным документом сессии Генассамблеи ООН
Документ "Самаркандский саммит ШОС: солидарность во имя общей безопасности и процветания" издан в Журнале ООН на шести языках.
2022-11-01T19:50+0500
2022-11-01T19:50+0500
2022-11-01T19:50+0500
политика
саммит
шос
генассамблея оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/13/28356495_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_7c7567589b0ad1f76af9c59d9780888b.jpg
ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. Итоговый документ, принятый на заседании глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде был опубликован в качестве официального документа 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает ИА "Дунё".Документ под названием "Самаркандский саммит ШОС: солидарность во имя общей безопасности и процветания" издан в журнале ООН на всех шести официальных языках организации, а также размещен в Системе официальной документации.Документ описывает итоги саммита и инициативы, выдвинутые Узбекистаном по актуальным вопросам многопланового сотрудничества в рамках ШОС, а также подчеркивает важность сохранения внеблокового статуса ШОС и ее ориентированности на международное сотрудничество.Напомним, саммит ШОС проходил 15-16 сентября в Самарканде. В саммите принимали участие главы 13 государств. По итогам заседания участники приняли более 40 документов.Читайте также: Мишустин призвал ШОС создать систему обмена финансовой информацией
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/13/28356495_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_0698a568bf72d5d98fa9d0b0d219d9e3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
самарканд саммит шос итоговый документ сессия генеральной ассамблеи оон
самарканд саммит шос итоговый документ сессия генеральной ассамблеи оон
Итоговый документ саммита ШОС стал официальным документом сессии Генассамблеи ООН
Документ "Самаркандский саммит ШОС: солидарность во имя общей безопасности и процветания" издан в Журнале ООН на шести языках.
ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik.
Итоговый документ, принятый на заседании глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде был опубликован в качестве официального документа 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает ИА "Дунё
".
Документ под названием "Самаркандский саммит ШОС: солидарность во имя общей безопасности и процветания" издан в журнале ООН на всех шести официальных языках организации, а также размещен в Системе официальной документации.
Документ описывает итоги саммита и инициативы, выдвинутые Узбекистаном по актуальным вопросам многопланового сотрудничества в рамках ШОС, а также подчеркивает важность сохранения внеблокового статуса ШОС и ее ориентированности на международное сотрудничество.
Напомним, саммит ШОС проходил 15-16 сентября в Самарканде. В саммите принимали участие главы 13 государств. По итогам заседания участники приняли более 40 документов.