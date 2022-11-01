https://uz.sputniknews.ru/20221101/itogovyy-dokument-sammita-shos-stal-ofitsialnym-dokumentom-sessii-genassamblei-oon-29652954.html

Итоговый документ саммита ШОС стал официальным документом сессии Генассамблеи ООН

Итоговый документ саммита ШОС стал официальным документом сессии Генассамблеи ООН

Документ "Самаркандский саммит ШОС: солидарность во имя общей безопасности и процветания" издан в Журнале ООН на шести языках.

2022-11-01T19:50+0500

2022-11-01T19:50+0500

2022-11-01T19:50+0500

политика

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генассамблея оон

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ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. Итоговый документ, принятый на заседании глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде был опубликован в качестве официального документа 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает ИА "Дунё".Документ под названием "Самаркандский саммит ШОС: солидарность во имя общей безопасности и процветания" издан в журнале ООН на всех шести официальных языках организации, а также размещен в Системе официальной документации.Документ описывает итоги саммита и инициативы, выдвинутые Узбекистаном по актуальным вопросам многопланового сотрудничества в рамках ШОС, а также подчеркивает важность сохранения внеблокового статуса ШОС и ее ориентированности на международное сотрудничество.Напомним, саммит ШОС проходил 15-16 сентября в Самарканде. В саммите принимали участие главы 13 государств. По итогам заседания участники приняли более 40 документов.Читайте также: Мишустин призвал ШОС создать систему обмена финансовой информацией

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