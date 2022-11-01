https://uz.sputniknews.ru/20221101/kiev-nachal-podgotovku-k-denonsatsii-dogovora-o-zone-svobodnoy-torgovli-s-sng-29643711.html
Киев начал подготовку к денонсации договора о зоне свободной торговли с СНГ
Киев начал подготовку к денонсации договора о зоне свободной торговли с СНГ
Участниками договора являются Узбекистан, Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан и Туркменистан.
2022-11-01T15:45+0500
2022-11-01T15:45+0500
2022-11-01T15:45+0500
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ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. Депутат Верховной рады Украины Роксолана Пидласа заявила, что Киев начал подготовку к денонсации договора о зоне свободной торговли с СНГ. Об этом сообщает РИА Новости.Так, Пидласа отметила, что со всеми странами-участниками договора у Киева есть двусторонние соглашения о свободной торговле, также подписано соглашение о свободной торговле между государствами-членами ГУАМ. На Грузию и Молдову, по словам депутата, распространяется еще и региональная конвенция Пан-Евро-Мед.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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киев начал подготовку к денонсации договора о зоне свободной торговли с снг участниками договора являются узбекистан россия беларусь армения казахстан кыргызстан молдова таджикистан и туркменистан
киев начал подготовку к денонсации договора о зоне свободной торговли с снг участниками договора являются узбекистан россия беларусь армения казахстан кыргызстан молдова таджикистан и туркменистан
Киев начал подготовку к денонсации договора о зоне свободной торговли с СНГ
Участниками договора являются Узбекистан, Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан и Туркменистан.
ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik.
Депутат Верховной рады Украины Роксолана Пидласа заявила, что Киев начал подготовку к денонсации договора о зоне свободной торговли с СНГ. Об этом сообщает
РИА Новости.
"Во время встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем среди прочего инициировала вопрос денонсации договора о зоне свободной торговли с СНГ от 2011 года. Кроме России, на торговлю с которой введено эмбарго, сторонами договора также являются Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан и Туркменистан. Узбекистан применяет договор на отдельно определенных условиях. По моей информации, премьер-министр запустил работу над подготовкой законопроекта о денонсации", - сообщила она на своей странице в социальной сети в Facebook*.
Так, Пидласа отметила, что со всеми странами-участниками договора у Киева есть двусторонние соглашения о свободной торговле, также подписано соглашение о свободной торговле между государствами-членами ГУАМ. На Грузию и Молдову, по словам депутата, распространяется еще и региональная конвенция Пан-Евро-Мед.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.