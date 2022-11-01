https://uz.sputniknews.ru/20221101/neftegazovaya-kompaniya-seg-uvelichila-proizvodstvo-nefti-na-8-29655274.html

Нефтегазовая компания SEG увеличила производство нефти на 8%

Нефтегазовая компания SEG увеличила производство нефти на 8%

С начала года компания запустила 10 новых скважин и увеличила добычу нефти еще на семи месторождениях.

2022-11-01T21:14+0500

2022-11-01T21:14+0500

2022-11-01T21:35+0500

экономика

нефть

статистика

добыча нефти

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0b/21310820_188:246:3075:1870_1920x0_80_0_0_83cead0a049dfa78baf144d24fd1c1b6.jpg

ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. Одна из крупнейших нефтегазовых компаний Узбекистана, Sanoat Energetika Guruhi (SEG), добыла за первые три квартала 404 631 тонну нефти, что на 8% выше, чем аналогичный показатель предыдущего года, сообщает корреспондент Sputnik.Основным фактором роста стало то, что компания ввела в промышленную эксплуатацию 10 новых скважин, а также провела геолого-технические работы на 159 скважинах от Андижана до Устюрта.Кроме того, на семи месторождениях удалось увеличить добычу нефти. Это такие месторождения, как "Чегара", "Сардоб", "Сарикум", "Янги Каратепа", "Мингбулак", "Шаркий" и "Гарбий Тошли".Среднесуточная добыча нефти за 9 месяцев этого года составила 1482 тонны. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 1371 тонну. Таким образом, прирост в суточной добыче составил более 8%.За 9 месяцев было поставлено более 103 тыс. тонн дизельного топлива, 96 тыс. тонн бензина, 25 тыс. тонн битума.На сегодняшний день заключены договоры на поставку продукции компании с 900 клиентами. В том числе – 887 на внутреннем рынке и 13 – за пределами Республики Узбекистан.Читайте также: Отапливать теплицы углем выгоднее, чем газом, доказали предприниматели Ташобласти

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

нефть нефтедобыча месторождения seg