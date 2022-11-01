https://uz.sputniknews.ru/20221101/neftegazovaya-kompaniya-seg-uvelichila-proizvodstvo-nefti-na-8-29655274.html
Нефтегазовая компания SEG увеличила производство нефти на 8%
Нефтегазовая компания SEG увеличила производство нефти на 8%
С начала года компания запустила 10 новых скважин и увеличила добычу нефти еще на семи месторождениях.
2022-11-01T21:14+0500
2022-11-01T21:14+0500
2022-11-01T21:35+0500
экономика
нефть
статистика
добыча нефти
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ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. Одна из крупнейших нефтегазовых компаний Узбекистана, Sanoat Energetika Guruhi (SEG), добыла за первые три квартала 404 631 тонну нефти, что на 8% выше, чем аналогичный показатель предыдущего года, сообщает корреспондент Sputnik.Основным фактором роста стало то, что компания ввела в промышленную эксплуатацию 10 новых скважин, а также провела геолого-технические работы на 159 скважинах от Андижана до Устюрта.Кроме того, на семи месторождениях удалось увеличить добычу нефти. Это такие месторождения, как "Чегара", "Сардоб", "Сарикум", "Янги Каратепа", "Мингбулак", "Шаркий" и "Гарбий Тошли".Среднесуточная добыча нефти за 9 месяцев этого года составила 1482 тонны. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 1371 тонну. Таким образом, прирост в суточной добыче составил более 8%.За 9 месяцев было поставлено более 103 тыс. тонн дизельного топлива, 96 тыс. тонн бензина, 25 тыс. тонн битума.На сегодняшний день заключены договоры на поставку продукции компании с 900 клиентами. В том числе – 887 на внутреннем рынке и 13 – за пределами Республики Узбекистан.Читайте также: Отапливать теплицы углем выгоднее, чем газом, доказали предприниматели Ташобласти
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нефть нефтедобыча месторождения seg
нефть нефтедобыча месторождения seg
Нефтегазовая компания SEG увеличила производство нефти на 8%
21:14 01.11.2022 (обновлено: 21:35 01.11.2022)
С начала года компания запустила 10 новых скважин и увеличила добычу нефти еще на семи месторождениях.
ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik
. Одна из крупнейших нефтегазовых компаний Узбекистана, Sanoat Energetika Guruhi (SEG), добыла за первые три квартала 404 631 тонну нефти, что на 8% выше, чем аналогичный показатель предыдущего года, сообщает корреспондент Sputnik
.
Основным фактором роста стало то, что компания ввела в промышленную эксплуатацию 10 новых скважин, а также провела геолого-технические работы на 159 скважинах от Андижана до Устюрта.
Кроме того, на семи месторождениях удалось увеличить добычу нефти. Это такие месторождения, как "Чегара", "Сардоб", "Сарикум", "Янги Каратепа", "Мингбулак", "Шаркий" и "Гарбий Тошли".
Среднесуточная добыча нефти за 9 месяцев этого года составила 1482 тонны. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 1371 тонну. Таким образом, прирост в суточной добыче составил более 8%.
За 9 месяцев было поставлено более 103 тыс. тонн дизельного топлива, 96 тыс. тонн бензина, 25 тыс. тонн битума.
На сегодняшний день заключены договоры на поставку продукции компании с 900 клиентами. В том числе – 887 на внутреннем рынке и 13 – за пределами Республики Узбекистан.